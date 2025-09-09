Păducelul, plantă ideală pentru problemele cardiace

Arbustul de păducel este foarte cunoscut deoarece inmiresmează și înfrumusețează prin desimea florilor albe și plăcut mirositoare. Vara târziu, aceste flori se transformă în mănunchiuri de bace roșii.

Unele soiuri de păducel cresc sub forma unor garduri vii și dese, altele sunt scunde și cresc dezordonat. Acest arbust poate trăi peste o sută de ani. Din bacele de păducel se pot face dulcețuri și siropuri, dar și medicamente. La fel și din flori și frunze. Florile au un miros plăcut, iar în preajma lor sigur veți întâlni albine care vor aduna nectarul, transformându-l în renumita miere de păducel.

Întrebuințări medicinale

Fiind o plantă cu numeroase întrebuințări în medicină este recomandată de fitoterapeuți și sub forma capsulelor sau a tincturilor, pe care le găsiți în farmacii, dacă nu aveți la îndemână planta în sine pentru a vă prepara un ceai de păducel.

Păducelul este considerată planta supremă pentru inimă. Atât fructele, cât și florile și frunzele conțin antioxidanți, vitaminele B, C și bioflavonoide care tonifică inima. Păducelul întărește mușchiul inimii și ajută prin dilatarea venelor și arterelor, permițând sângelui să circule mai bine și să elimine blocajele vasculare.

De asemenea, normalizează tensiunea arterială și ajută la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului. Poate fi folosit atât pentru a trata, cât și preventiv în cazul aritmiei cardiace și a anginei pectorale (durerilor din zona inimii).

Păducelul stabilizează colagenul, ajutând la vindecarea ligamentelor, tendoanelor și a mușchilor și este foarte util pentru persoanele care se învinețesc ușor, deoarece întărește capilarele.

Fiind planta inimii, în medicina populară este considerat remediul ideal pentru stările de tristețe și suferințe. Poate fi adjuvant și în cazul asteniei sezoniere și al stărilor de letargie. Astfel, dacă este amestecat cu roiniță, sunătoare și vârfuri lăptoase de ovăz puteți prepara un ceai excelent pentru tratarea stărilor depresive și anxioase.

Ceai din păducel pentru calmarea stărilor de anxietate

Recunoscut ca fiind ceaiul pentru mângâierea sufletului este folosit în medicina tradițională pentru vindecarea stărilor de suferință și disperare profundă. Se prepară amestecând următoarele plante astfel:

2 părți de flori, frunze și fructe de păducel;

1 parte de vârfuri lăptoase de ovăz;

1 parte flori de sunătoare, fie uscate, fie proaspete;

1 parte frunze de roiniță;

miere după gust.

Se pun 8 linguri din toate aceste plante proaspete sfărâmate și amestecate într-un borcan de un litru. Turnați apă clocotită peste ele până umpleți borcanul. Trebuie să lăsați la infuzat jumătate de oră, apoi strecurați.

Se beau câte 3 căni de ceai pe zi până la îmbunătățirea stării de spirit.