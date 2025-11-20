Plăcinte ardelenești, rețeta bunicilor

Plăcintele ardelenești sunt o adevărată delicatesă încă de pe vremea bunicilor, când orice ardeleancă trebuia să știe să facă plăcinte pentru a putea fi numită cu adevărat gospodină.

Acestea sunt în continuare la mare căutare pentru gustul lor unic. Cei care ajung în Ardeal e musai să le încerce și cu siguranță se vor îndrăgosti de ele. Cu puțină răbdare pot fi făcute de oricine. Conțin puține ingrediente, iar gustul și savoarea merită tot efortul și timpul investit.

Ingrediente- plăcinte ardelenești:

1 kg de făină;

1 cub de drojdie de bere;

1 lingură de ulei;

puțină sare;

apă călduță.

Umplutura:

piure de cartofi;

varză murată tăiată mărunt și călită cu puțin ulei;

verdeață tăiată mărunt și călită cu puțin ulei și sare ( mărar, ceapă verde, spanac, lobodă).

Mod de preparare- plăcinte ardelenești:

Drojdia se va lăsa la înmuiat într-un pahar cu apă călduță până când se topește, apoi o amestecăm cu făina, uleiul și un praf de sare și vom adăuga atâta apă călduță cât să se formeze un aluat ce se va putea întinde.

Trebuie frământat foarte bine și lăsat la dospit aproximativ jumătate de oră, până când vedem că a crescut suficient de mult pentru a putea face plăcintele. Când dospește aluatul, ideal este să-l țineți într-un loc cald și să acoperiți vasul în care este, cu un prosop.

Când a terminat de dospit, tăiați în bucăți pe care le veți rotunji în palmă și îi veți da o formă rotundă pe care o veți întinde apoi cu făcălețul și veți obține o foaie rotundă de aproximativ 1 cm grosime și de mărimea unei farfurii plate.

Cele mai căutate sunt plăcintele cu cartofi,(cartofi fierți, făcuți piure), dar în funție de preferință puteți să umpleți plăcintele cu umplutura cu care doriți, dar după ce aceasta s-a răcit.

După ce ați așezat umplutura în centru, prindeți marginile și unițile la mijloc, apoi întindeți cu făcălețul pentru a le da formă rotundă și plată. Când ați terminat de umplut toate plăcintele le prăjiți în ulei.

Puteți să folosiți baie de ulei pentru a fi perfect rumene pe toată suprafața (acestea se vor numi langoși) sau puteți să puneți în tigaie doar puțin ulei. Prăjiți-le pe ambele părți. După ce sunt prăjite puteți să radeți peste ele cașcaval și să puneți smântână.