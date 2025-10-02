Rețetă de plăcinta cu dovleac

Dovleacul este bogat în vitaminele A, B, C, E și conține fibre și minerale, precum calciu, fier, cupru, fluor, zinc și potasiu care ajută la normalizarea tensiunii. Are o substanță în componență care acționează negativ asupra bacilului Koch, iar carotenul conținut, în combinație cu vitamina E, este un excelent imunostimulator ce previne răceala, menține funcția retinei și previne cancerul. Este un diuretic foarte bun, folosit în insuficiența renală, datorită proprietății pe care o are de eliminare a sărurilor și apei din organism.

Această rețetă se poate face și în zilele de post.

Ingrediente:

500 gr făină;

250 ml apă minerală;

8 linguri de ulei;

10 linguri de zahăr;

1 kg de dovleac;

2 lingurițe de scorțișoară;

esență de vanilie;

1 plic zahăr vanilat și zahăr pudră, acestea sunt opționale.

Mod de preparare, plăcinta cu dovleac

Într-un vas se amestecă făina, apa minerală și uleiul, până se omogenizează. În cazul în care simțiți coca încă lipicioasă, mai presărați un pic de făină.

Cât timp lăsați coca să stea, pregătiți umplutura de dovleac. Pentru asta, radeți dovleacul pe răzătoarea mare și îl puneți într-un castron, peste care adăugați zahărul, scorțisoara și esența de vanilie. După ce ați terminat îl lăsați deoparte și puteți continua cu coca.

Coca se împarte în două părți egale. Se ia prima parte de cocă și se întinde cu ajutorul unui sucitor, pe locul de lucru tapetat cu făină, o foaie cam de mărimea tăvii în care se va coace. Tava se unge cu ulei și se tapetează cu făină, iar foaia întinsă se așază în ea și se ridică pe toate laturile tăvii, în sus. Umplutura de dovleac, deja pregătită, se distribuie omogen pe toată foaia așezată în tavă. Se întinde și cealaltă foaie și se pune deasupra peste compoziția de dovleac, încercând să se prindă cele două foi între ele, pe laturile tăvii.

Se coace în 45 de minute

Tava se bagă în cuptorul încins și se lasă pentru aproximativ 45 de minute, când se verifică dacă este coaptă. După ce se scoate din cuptor se poate presăra deasupra zahăr pudră amestecat cu zahăr vanilat și se lasă la răcit, de preferat mai multe ore sau chiar până a doua zi, pentru a se putea tăia bine.

Se pot face și două plăcinte separate, fiecare foaie de cocă se umple cu jumătate din compoziție și se rulează, prinzându-se la capete. Acestea se pun la copt și în rest se procedează la fel.