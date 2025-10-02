Tartă cu prune – Ingrediente

600 g prune coapte, tăiate jumătăți sau sferturi, fără sâmburi

100 g zahăr pentru caramelizare

50 g unt

3 ouă mari

150 g zahăr

100 g unt moale

150 g făină

1 linguriță praf de copt

1 linguriță extract de vanilie

un praf de sare.

Rețeta tartei cu prune – Mod de preparare

Primul pas pentru prepararea tartei constă în pregătirea prunelor.

Într-o tavă rotundă (sau o tigaie care merge la cuptor), topește 100 g zahăr până devine caramel auriu. Adaugă 50 g unt și amestecă rapid.

Așază prunele tăiate, cu partea tăiată în jos, în caramelul cald.

Cum prepari aluatul și coci tartă răsturnată cu prune

Mixează untul moale cu zahărul până când obții o compoziție spumoasă. Adaugă ouăle, unul câte unul, apoi vanilia.

Cerne făina cu praful de copt și sarea și încorporează amestecul treptat în compoziție. Toarnă aluatul peste prune și nivelează ușor suprafața.

Coace tarta la 180 de grade Celsius timp de 35-40 minute, până când blatul este copt și auriu.

După coacere, lasă tarta 5 minute să se așeze, apoi răstoarn-o cu grijă pe un platou. Fructele caramelizate vor rămâne la suprafață, formând un strat lucios și aromat.