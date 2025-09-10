Plăcintă cu mere

Oricine a mâncat măcar o dată în viață un fel de plăcintă cu mere. Există numeroase rețete, unele mai bune decât altele. Vă recomandăm o rețetă delicioasă, ușor de făcut, cu care sigur veți impresiona.

Ingrediente

Aluat

300 gr făină;

300 gr unt sau margarină;

25 gr drojdie de bere;

10-12 lingurițe de zahăr;

1 lingură de smântână;

3 gălbenușuri;

1 ceșcuță de lapte;

un praf de sare.

Umplutura

1,5 kg mere;

6 linguri de zahăr;

scorțișoară;

coajă de lămâie rasă.

Se dizolvă drojdia în lapte călduț, apoi se frământă un aluat, amestecând totul într-un vas. Se frământă un sfert de oră, după care se lasă să dospească jumătate de oră.

Între timp se curăță merele, se rad pe partea mare a răzătoarei, se amestecă cu zahărul și se călesc la foc mic până ce scade zeama lăsată de mere. Se amestecă cu scorțișoara și coaja de lămâie și se lasă la răcit.

După aceea, se împarte coca în două părți egale și se întind două foi. Se unge tava cu unt, se presară deasupra cu puțină făină și se așază o foaie de aluat. Peste aceasta se pun merele, iar deasupra cealaltă foaie. Se coace la un foc potrivit 30-35 minute. Se taie caldă și se presară deasupra zahăr vanilat pudră.