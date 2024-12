Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă numirea în calitate emisar special în Regatul Unit a lui Mark Burnett, creatorul şi producătorul reality show-ului "The Apprentice" (Ucenicul), care l-a făcut celebru pe miliardarul american înainte de intrarea sa fulgerătoare în politică în 2015, transmite duminică AFP, conform Agerpres.



"Mark este renumit pentru că a creat şi produs unele dintre cele mai importante emisiuni din istoria televiziunii", a scris preşedintele ales într-un comunicat de presă, citând în special "The Voice (Vocea) şi mai ales, "The Apprentice" (Ucenicul).



"Mark va aduce un amestec unic de expertiză diplomatică şi recunoaştere internaţională acestui rol important", a mai spus Donald Trump.



Această numire vine la aproape trei săptămâni după cea a noului ambasador al SUA la Londra - un aliat cheie al Washingtonului - Warren Stephens, susţinător financiar al lui Donald Trump.



Spre deosebire de funcţia de ambasador, funcţia de emisar nu va necesita un vot de confirmare în Senatul SUA.



"Mark va lucra pentru a îmbunătăţi relaţiile diplomatice, concentrându-se pe domenii de interes reciproc, în special comerţul, oportunităţile de investiţii şi schimburile culturale", a asigurat viitorul al 47-lea preşedinte al SUA.



Născut la Londra, director al filialei de televiziune a studioului MGM în perioada 2018 - 2022, Mark Burnett a obţinut cel mai mare succes cu reality show-ul "The Apprentice", difuzat pe NBC din 2004 timp de 15 sezoane.



Prezentată până în 2015 de Donald Trump, pe atunci un dezvoltator imobiliar din New York, această emisiune i-a permis viitorului preşedinte republican să intre în casele americane şi să se facă cunoscut.



"The Apprentice i-a permis (lui Trump) să îşi facă un nume şi, la o scară mult mai mare, l-a transformat într-un simbol al succesului american", scria revista New Yorker în 2018 într-un portret dedicat lui Mark Burnett, câştigător al mai multor premii Emmy.