Nu degeaba acestui portal i se mai spune și PORTALUL VRĂJITOARELOR! A-ți dori ceva foarte tare îl poate aduce în realitate… Este însă ceea ce îți dorești cu adevărat ceea ce îți este cu folos? Cumpătare în mândrie și dorințe și inspirație divină.

Pe 9 septembrie 2025 se deschide un portal cosmic unic, o poartă energetică ce poartă pecetea unei triple vibrații a cifrei 9: ziua a 9-a, luna a 9-a și anul 2025 care, prin reducere numerologică (2+0+2+5), devine tot 9. O asemenea aliniere este rară și profund semnificativă, iar energia sa reverberează ca un ecou tainic ce străbate văzutele și nevăzutele.

Se spune că în astfel de momente, universul își deschide porțile către noi dimensiuni, iar omul este chemat să privească dincolo de limitările timpului și spațiului. Portalul 9:9 al unui an 9 nu este doar o trecere simbolică, ci o inițiere. Este momentul în care sufletele simt chemarea de a se elibera de greutatea ciclurilor încheiate și de a renaște într-o lumină mai înaltă.

Semnificația lui 9 în numerologie și spiritualitate – cifra totalității care se activează în ziua de 9 septembrie

În numerologie, 9 nu este doar o cifră, ci o esență. Este punctul culminant al întregului ciclu numeric, cel care adună în sine înțelepciunea și experiența tuturor etapelor anterioare. Dacă 1 marchează începutul, inocența și prima scânteie de viață, 9 este apogeul – locul unde tot ceea ce a fost se reunește și se transfigurează într-o formă superioară. Este ca un apus care anunță inevitabil un răsărit.

