Propunerea este una de arestare preventiva pentru 21 de inculpati sub aspectul savarsirii infractiunilor tentativa la infractiunea de actiuni contra ordinii constitutionale.

Comunicatul autorităților vine în continuarea comunicatului de presa din data de 26 februarie 2025 privind efectuarea a 47 de perchezitii pe raza judetelor Sibiu, Mures, Timis, Ilfov si Cluj.

Conform comunicatului, in urma audierilor efectuate in cursul zilelor de 26 si 27 februarie 2025 procurorul de caz din cadrul Sectiei de Urmarire Penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus astazi punerea in miscare a actiunii penale fata de 21 de inculpati si retinerea a 18 dintre acestia sub aspectul savarsirii urmatoarelor infractiuni:

Tentativa la infractiunea de actiuni contra ordinii constitutionale prevazuta de articolul 32 raportat la articolul 397 aliniatul 2 Cod Penal

Nerespectarea regimului armelor si munitiilor, prevazut de articolul 342 aliniatul 2 din Codul Penal

Operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept prevazut de articolul 37 litera a) din legea 126/1995 republicata

Instigare publica, prevazuta de articolul 368 aliniatul 1 Cod Penal

De asemenea, procurorul a formulat propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru cei 18 inculpati retinuti, precum si pentru un numar 3 inculpati in lipsa. Propunerea de luare a masurii arestarii preventive va fi inaintata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

„Precizam ca aceste activitati nu pot in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, mai precizează Parchetul General in comunicat.

