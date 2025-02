Anca Alexandrescu: Ce s-a intamplat astazi, care sunt acuzatiile si ce s-a descoperit acolo?

Cristiana Monda: Tot ce pot sa va spun este ca perchezitiile care au avut loc astazi sunt legate de dosarul din decembrie, stiti foarte bine ca si in decembrie a mai avut loc o tura de perchezitii, de discutii, acuzatii. Este acelasi dosar. In acelasi dosar tineti minte ca inca din decembrie a existat aceasta informatie in spatiul public ca una dintre infractiunile pentru care este cercetat domnul Potra este pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si astazi au continuat perchezitiile pentru aceasta infractiune. Asta a fost scopul zilei de astazi.

Anca Alexandrescu: A aparut ceva nou fata de decembrie, ce au motivat aceasta continuare a perchezitiilor, au descoperit ceva in plus, de ce tocmai astazi?

Cristiana Monda: Acum sa va spun de ce au fost lucrurile sincronizate in acest fel n-as putea, pentru ca as incepe sa fac tot felul de supozitii si nu pot. Tot ce pot sa va spun este ca s-a mentionat ca se continua cercetarile in acest dosar. Si continuandu-se cercetarile se fac perchezitii.

Anca Alexandrescu: La ce ora au venit la perchezitii?

Cristiana Monda: In jur de 8 dimineata. Daca era sau nu urgenta ne surprinde si pe noi. Asta am mai spus si in decembrie cand au avut loc si celelelalte perchezitii ca acest dosar este facut pe repede inainte. Cred ca toti colegii avocati din tara imi pot da dreptate cu aceasta chestiune, ca niciun dosar penal din Romania nu se solutioneaza atat de reprede. Un astfel de dosar dureaza, lucrurile nu se intampla de pe o zi pe alta. Iar in situatia domnului Potra lucrurile se intampla nu de pe o zi pe alta, ci de pe o ora pe alta.

Anca Alexandrescu: Au ridicat ceva de la perchezitii?

Cristiana Monda: Eu nu pot sa va dau detalii din dosar, dumneavoastra aveti deja informatiile iesite in spatiul public. Politia Romana a trimis catre presa poze, filmari, comunicate, le aveti pe acelea, eu personal nu pot sa confirm nici sa infirm daca sunt adevarate. Politia a spus ca asa a gasit, daca politia isi asuma ca asa a gasit, asa o fi.

Anca Alexandrescu: Deci exista un loc de interpretare cum ca nu tot ce a fost comunicat public este si real. Atunci merg la domnul Potra. Domnule Potra, spuneti-ne ce ati facut, am vazut ca intre timp ati fost plecat din tara. De ce nu au intervenit pana acum autoritatile?

Horațiu Potra: Legat de Congo, atunci am vrut sa intervin sa spun, o spun acum ca am ocazia: Guvernul Romaniei nu a facut nimic sa ii bage pe romani in baza ONU. Ne-au contactat 24 de ore dupa ce baietii erau in baza ONU. Am avut noroc ca am fost in legatura cu o doamna de la Natiunile Unite si cu dansa am negociat de dimineata pana seara ca toti baietii sa intre in baza ONU. Pe ce motiv? pe motivul ca armata ruandeza a traversat direct frontiera si nu ne puteam bate cu armata ruandeza, nu vroiam sa ne batem in oras pentru a nu face victime civile. De aceea am cerut sa fim acceptati in baza ONU. Initial ni s-a refuzat, au spus ca nu suntem primit, si cand am spus ca nu avem alta optiune ca sa nu fim decapitati, arsi de vii in cauciucuri, ne-am pozitionat pe aeroport pentru a ne apara si in acel momemnt am fost sunati de ONU si ni s-a spus se discuta la cel mai inalt nivel cu secretarul general la Washington si cu presedintele Macron si o sa fiti acceptati in baza. Am depus armele si am intrat in baza.

Mercenarii lui Potra au ajuns în România. Măsuri de securitate fără precdent

Se mai aude ca guvernul a platit. Nu a platit nimic guvernul Romaniei, noi am platit tot. De aceea baietii au stat patru zile in Ruanda pentru ca guvernul Romaniei nu a vrut sa puna la dispozitie niciun avion desi i-am spus ca il vom plati. Ne-a spus nu domnule, asta trebuie sa rezolvati dumneavoastra. Am dat i un mesaj la domnul Ciolacu, care nu mi-a raspuns decat cand am avut avionul rezolvat si s-a stiut ca o sa aterizeze avionul, a dat mesaj prin care a spus „Am inteles ca totul s-a rezolvat”.

Acuma legat de ce s-a gasit la mine. Intr-adevar, da, s-au gasit sume de bani. Vreau sa spun ca sunt plecat din Romania din 92 si pana in 2019 nu am avut resedinta in Romania. In 94 mi-a expirat buletinul si mi-am mai facut buletin romanesc doar in 2019. Pana atunci nu am avut resedinta in Romania. Am castigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru prsedinti in Arica, toti banii i-am adus in Romania. Si nu ma obliga nimeni sa imi tin banii in banca. Pentru ca am vazut ce se intampla: sunt conturi blocate, mi-au inchis conturile si asa mai departe. Toti banii pe care i-am castigat am acte pe ei. Din 2011 pana in 2018 am avut un contract cu varul actual al regelui din Qatar, var primar cu regele, in care am fost consultant in securitate pentru familia lui, ma platea 45.000 de dolari pe luna. A venit in Romania si a dat o declaratie la notar din care recunoaste ca am avut acest contract si ca a fost onorat.

Anca Alexandrescu: Dupa ce s-a intamplat in decembrie a venit si a dat declaratia?

Horațiu Potra: Da, dupa ce au fost perchezitiile din decembrie a venit si a dat declaratia la notar. Am lucrat si pentru domnul Frank Timis, din 2012 pana in 2018, am castigat bani, e adevarat. Da, si firma din Anglia, e adevarat, am castigat bani si din firma din Anglia

Anca Alexandrescu: Televiziunile dau stenograme ca dvs ati cerut bani lui Frank Timis in numele lui Calin Georgescu

Horațiu Potra: Era vorba de o discutie cu patru ani in urma. Stie toata lumea, pana si presedintii africani, ca sa faci o campanie trebuie sa cheltuiesti niste bani. Am discutat, dar domnul Frank a refuzat, a spus „nu am bani”.

Laurentiu Botin: Multe televiziuni v-au aratat la Moscova. Ce ati facut acolo?

Horațiu Potra: Haideti ca va spun direct ca nu am de ce sa mint. Se spunea de mai mult timp, de cand am facut postarea in 2022 pe Facebook in care am condamnat de ce Romania sustine razboiul in Ucraina, se spunea Potra e cu rusii, Potra e cu Wagner. Va spun acum aici, nu m-am intalnit niciodata nici macar cu un soldat din Wagner, nici aici, nici in Africa. Recunosc ca ar fi fost o placere sa ma intalnesc cu comandamentul din Wagner, dar nu m-am intalnit niciodata. Si de aceea m-am dus in Rusia, am vrut sa vad daca au rusii ceva cu mine.

Laurentiu Botin: Multe televiziuni v-au aratat la Moscova. Ce ati facut acolo?

Horațiu Potra: Haideti ca va spun direct ca nu am de ce sa mint. Se spunea de mai mult timp, de cand am facut postarea in 2022 pe Facebook in care am condamnat de ce Romania sustine razboiul in Ucraina, se spunea Potra e cu rusii, Potra e cu Wagner. Va spun acum aici, nu m-am intalnit niciodata nici macar cu un soldat din Wagner, nici aici, nici in Africa. Recunosc ca ar fi fost o placere sa ma intalnesc cu comandamentul din Wagner, dar nu m-am intalnit niciodata. Si de aceea m-am dus in Rusia, am vrut sa vad daca au rusii ceva cu mine.

Anca Alexandrescu: Armele care au fost aratate la televizor, au acoperire in acte?

Horațiu Potra: Cu privire la arme, nu vreau sa declar nimic, o sa imi asum nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dar mai vreau sa zic o vorba. Eu am invatat ceva de la un om foarte mare din Franta- Capitanul Paul Barille a creat trupele antiteroriste in Franta: Decat sa mori in legalitate mai bine traiesti in ilegalitate. Deci oamenii care ne conduc la ora actuala, care pot baga Romania in razboi in orice moment impotriva Rusiei, mai bine sa fii pregatit. Si nu sa fii pregatit sa te bagi cu rusii, ci sa fii pregatit sa te opui ca copiii tai si tineretul din Romania sa plece la razboi

Anca Alexandrescu: Dar nu asa functioneaza lucrurile domnule Potra, ca nu putem sa ne facem fiecare dreptate pe persoana fizica

Horațiu Potra: Am inteles, eu nu am zis ca imi fac dreptate, dar in momentul in care intra Romania in razboi e ceva foarte grav.

Laurențiu Botin: Ati fost la Moscova pentru a aduna bani pentru Calin Georgescu si pentru asa zisa retea de boti si troli? A doua intrebare este daca dumneavoastra aveti vreo legatura directa cu Calin Georgescu

Horațiu Potra: Va raspund la prima intrebare. Daca era finantat ceva, nu din Moscova, de mine personal, daca finantam ceva la domnul Calin, fiti sigur ca va aratau astia la televizor. Pentru ca au luat telefonul, au reusit sa intre in telefon, cum au aratat acel mesaj trimis la Frank Timis. Deci nu am finantat absolut cu nimic. Nu ai cum sa vii cu valiza cu bani, nu ai cum sa stergi plati facute prin banci, totul e la vedere. Deci nu m-am dus sa finantez. Nu am venit don Moscova cu valiza de bani. Ati incercat vreodată sa veniti prin aeroport cu valize de bani? Nu am nicio legatura cu campania lui Calin Georgescu.

PERCHEZIȚII la oamenii care îl susțin pe Călin Georgescu: 27 de persoane vizate de autorități - cercetări pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob