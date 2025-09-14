Rezultate importante Studiul a analizat date de la 2.945 de adulți cu vârste între 42 și 94 de ani din Marea Britanie, urmăriți pe o perioadă de peste 20 de ani. Cercetătorii au observat că, odată cu înaintarea în vârstă, persoanele tind să ia micul-dejun și cina la ore mai târzii, iar intervalul zilnic de alimentație se restrânge.

Un aspect semnificativ al studiului a fost legătura dintre micul-dejun luat mai târziu și o stare de sănătate mai precară. Persoanele care luau micul-dejun la ore târzii prezentau mai des depresie, oboseală cronică și probleme dentare. De asemenea, acestea aveau dificultăți în pregătirea meselor și tulburări de somn.

Cercetătorii au asociat aceste modificări cu un risc crescut de deces în perioada de monitorizare. S-a observat că indivizii cu predispoziție genetică pentru un ritm circadian întârziat aveau tendința de a lua mesele mai târziu, ceea ce ar putea indica o vulnerabilitate crescută la probleme de sănătate odată cu îmbătrânirea. Implicații practice

Dr. Hassan Dashti, autorul principal al studiului, a declarat: „Schimbările în programul meselor, în special în ceea ce privește ora micului-dejun, ar putea fi utilizate ca un marker simplu și ușor de monitorizat al stării generale de sănătate la persoanele în vârstă. Atât pacienții, cât și medicii ar putea folosi aceste informații pentru a identifica din timp probleme fizice sau psihice ascunse.”

Cercetarea subliniază importanța menținerii unui program regulat al meselor la vârste înaintate. Aceasta sugerează că încurajarea persoanelor vârstnice să respecte ore fixe pentru mesele principale ar putea deveni parte din strategiile de promovare a îmbătrânirii sănătoase și a longevității.



