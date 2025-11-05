„Regele” a transmis că, odată cu plecarea antrenorului triumfului de la Sevilla (1986), România a pierdut „un om de o extraordinară valoare”.

Hagi i-a adus un omagiu lui Ienei, descriindu-l drept un mentor și un tehnician de excepție, evidențiind astfel impactul uriaș pe care „nea Imi” l-a avut asupra sportului românesc.

Lumea fotbalului românesc deplânge pierderea lui Emeric Ienei, antrenorul legendar care a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani. Printre cei care i-au adus un omagiu se numără și Gheorghe Hagi, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Mesajul lui Hagi

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”

Cariera eroului de la Sevilla

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (Arad), Emeric Ienei a rămas în istorie ca antrenorul care a condus Steaua București la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Cariera sa a inclus o lungă perioadă ca fotbalist la Steaua (1954-1969, cu 254 de meciuri jucate). Pentru performanțele sale excepționale, Ienei a fost decorat în 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a și a fost înaintat la gradul de general de brigadă în cadrul Ministerului Apărării Naționale (1998).