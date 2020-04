Oficial OMS, avertisment tulburător: Coronavirusul va hărțui oamenii o lungă perioadă de timp

"Credem ca va fi un virus care va hartui oamenii o perioada destul de lunga de timp, pana cand vom avea un vaccin care sa ne protejeze pe toti", a afirmat Nabarro, la emisiunea "Meet the Press" de la televiziunea NBC.

Nabarro a fost intrebat la ce trebuie sa se astepte Statele Unite in toamna din partea coronavirusului, in conditiile in care tari din intreaga lume continua sa se lupte cu pandemia, relateaza ziare.com.

"Vor exista epidemii mici care vor aparea sporadic si vor trece prin sistemele noastre de aparare", a spus medicul.

Statele Unite au confirmate peste 1,7 milioane de cazuri si cel putin 110.042 de decese.