Faptul ca sedinta a durat 4 ore pentru a se adopta niste masuri relative simple si de bun simt, care ar fi putut fi folosite si in valurile precedente, spune multe despre rezistenta care exista inca la nivel institutional fata de masurile de limitare a circulatiei virusului SARS-CoV-2 in Romania.

Important este ca avem pentru prima data un pas real in directia buna a preventiei, luat cand inca mai conteaza. Sa speram ca vor urma si alti pasi in aceeasi directie, in special reluarea testarii care a scazut cu 27% fata de saptamana precedenta (acesta e insa si un efect al mini-vacantei care s-a observat si in 2020)”, a mai afirmat Octavian Jurma.