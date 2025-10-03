„Din această săptămână, colegii noștri lucrează pe toți cei 28,5 kilometri de autostradă, pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș – Biharia a Autostrăzii A3-Transilvania. Vor fi construite 18 poduri și pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem „SPEED” pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 kilometri pentru detecția incidentelor rutiere”, a scris constructorul în descrierea clipului postat pe YouTube, pe care îl puteți urmări la finalul articolului.

Valoarea investiției este de 785 milioane lei, finanțarea fiind asigurată din Programul Transport PT 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de Stat.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunța, la jumătatea lunii septembrie, că stadiul fizic al lucrărilor pe această secțiune ajunsese la 14%, conform programului de lucrări.

Construcția secțiunii Chiribiș-Biharia a început în iulie, pe un prim sector de 8.5 kilometri, dintr-un total de 28.5 kilometri a subsecțiunii.

Pe întregul lot se vor monta 14 camere inteligente, care se vor conecta la sistemul e-Sigur, de detectare a vitezei. Acesta va determina atât viteza în timp real a unei mașini, cât și media vitezei de deplasare.

Camerele vor calcula și viteza medie a mașinilor

Toate autostrăzile construite în ultimii ani sunt deja prevăzute cu sisteme inteligente de monitorizare a traficului.

De asemenea, Compania Națională de Drumuri are în plan să doteze cu 400 de radare fixe și celelalte autostrăzi, inaugurate înainte de 2015. De asemenea, toate Drumurile Naționale urmează să fie monitorizate video.

Aceste camere vor filma în timp real mașinile, iar sistemul va analiza atât viteza în timp real, dar va face și o medie a vitezei de deplasare.

„Sistemul inteligent la calcula automat, pe baza numărului de înmatriculare, în cât timp a parcurs mașina distanța între două camere de supraveghere. Apoi se face o raportare la timpul minim necesar pentru a parcurge, cu viteza legală, acea secțiune. De exemplu, dacă ai limită de 100 km/h, iar distanța între două camere e de 100 km, dacă circuli cu viteza legală, vei avea nevoie de 60 de minute pentru a parcurge acea secțiune. Dacă faci 40 de minute, înseamnă că ai circulat cu 150 km”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Astfel, sistemul va calcula cu câți km/h s-a depășit, în medie, viteza legală. Iar șoferul va primi sancțiunea acasă, prin poștă.

Dar, deocamdată, niciun sistem fix de detectare a vitezei nu este pus în funcțiune. Chiar dacă sunt montate camerele inteligente, Guvernul trebuie să aloce banii necesari pentru conectarea acestora la un sistem centralizat. Acest sistem este similar cu cel al camerelor de rovinietă, dezvoltat de CNAIR.

SURSA