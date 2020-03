Nor de PRAF peste România: "Agravează consecințele măsurilor adoptate pentru gestionarea crizei sanitar-ecologice"

"El amplifica si agraveaza consecintele masurilor adoptate in vederea gestionarii crizei sanitar-ecologice. Ceea ce se intampla, insa, in perspectiva transportului de particule fine nu este ceva neobisnuit. Acum, in conditiile in care masurile de izolare adoptate in ultima perioada au dus la diminuarea poluarii, aceasta poluare determinata de particule in suspensie persista si poate fi amplificata de aceste fenomene caracteristice primaverii", a explicat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, expertul climatologic Mircea Duțu.

"Praful respectiv provine, cel mai probabil, din transporturile generate de directia dominanta a vantului din partea est si nord-vestica, dar si de origini care trebuie cautate in apropierea Bucurestiului sau in Campia Romana, avand in vedere ca terenurile, dupa o iarna blanda, sunt uscate iar praful se ridica si invadeaza marile orase. Plus, lucararile agricole si utilizarea ingrasamintelor favorizeaza sporirea, in aceasta perioada, a poluarii cu particule extra fine, in special PM 10, deosebit de periculoase pentru sanatatea locuitorilor", mai spune Mircea Duțu.

"Primavara Europei Centrale se caracterizeaza cu asemenea transporturi, dar, de obicei, din Sahara, pe calea aerului cald", mai spune acesta.