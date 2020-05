Noi măsuri în Sănătate: servicii medicale pentru toți bolnavii de COVID, asigurați și neasigurați

Vicepremierul a enumarat cele mai importante măsuri din domeniul sanatatii in briefingul de dupa sedinta de Guvern:



„Se vor aloca sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale pentru persoanele infectate cu COVID sau aflate in carantina. Aceasta problema a aparut si necesita o rezolvare prin prelungirea masurilor deja luate in starea de urgenta.

Consultațiile medicale ale medicilor de familie si în ambulatoriile de specialitate vor putea fi, în continuare, acordate la distanță și se va putea face decontarea acestor servicii fara folosirea fizica a cardului de sănătate.

Serviciile medicale si medicamentele pentru tratarea COVID-19 se acorda tuturor persoanelor de pe teritoriul României, și celor asigurati, si celro neasigurati. În plus, serviciile medicale acordate în unitățile de asistență medicală primara si in ambulatoriul de specialitatea se vor deconta la nivelul activității realizate efectiv – vor putea fi suplimentate sumele decontate.

Serviciile medicale acordate în unitățile de asistență medicale se vor deconta la nivelul activității realizate efectiv. În situatia cresterii numarului de spitalizari, de solicitare de servicii medicale, dacă va fi nevoie să fie suplimentate aceste sume, avem cadrul legal, iar sumele sa fie decontate la nivelul efectiv realizat”, a precizat Raluca Turcan.