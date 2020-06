„Legile puterii”. Nelu Tătaru: Este transmitere comunitară accentuată, este îngrijorătoare rapiditatea creșterii. Cine contestă regulile bagatelizează munca medicilor, a populației

„Ne-am oprit pe parcursul pantei descendente și, în acest moment, mai facem o cocoașă, care e dată de cazurile noi, după trei perioade de relaxare, după două weekend-uri prelungite, după momente în care, după cum am putut vedea cu toții, o mare parte a populației nu respectă acele reguli de distanțare fizică, purtarea măștii în spații închise, evitarea locurilor aglomerate, și o mare parte a celor care contestă momentul pandemiei, exstența coronavirus, bagatelizând munca de trei luni de zile a corpului medical, care alături de populația civilă am răbdat.

Suntem intr-o perioada de crestere a cazurilor noi, suntem de 10 zile pe o pantă ascendentă, cu o creștere comunitară accentuată, nu exponentiala. Creștere pe care ne-am asumat-o când am decis aceste măsuri de relaxare. (...) Masurile de relaxare nu trebuie numai noi sa le dam, INSP-ul sau guvernul. Mai este și partea care trebuie făcută de agenții economici sau populatie. Sunt masuri de relaxare care au avut ordine comune cu ministerele de resort si cu norme de aplicare, cu riscuri minime a activităților (...) Noi evaluam la nivelul INSP ce se intampla zilnic saptamanal si avem informatii de la centrul european al bolilor”, a declarat Tătaru la „Legile puterii”.

Ministrul Nelu Tătaru spune că, marți, 23 iunie, numărul îmbolnăvirilor noi poate crește: „Este posibil sa ajungem la o cifra mai mare decat azi (luni - n.red.). Acest număr crescut este asumat de noi ca Minister al Sănătății și de unitatile sanitare, avem locuri de cazare. Asumarea nu inseamna ca totul trebuie să fie la liber, înseamnă că putem gestiona, dar rămâne și factorul politic care și-a intrat în rol sau populatia civila să RESPECTE (aceste norme - n.red.)”.

E ingrijorătoare „nu creșterea numărului cazurilor, cât rapiditatea cresterii”, atrage atenția Nelu Tătaru vorbind de posibila supraîncărcare a sistemului medical.

„În acest moment face fata (sistemul medical - n.red.) (...) În momentul in care sistemul sanitar poate sa trateze pacientii, sa externeze, sa reinterneze, fara sa avem cazuri multe pe o perioada scurta de la o zi la alta, incat sa incarcam sistemul si sa nu putem trata, sa ajungem ca acum doua-trei luni In Italia, Spania: pacienti care dormeau pe jos, care nu ajungeau la ventialtor, in momentul in care se punea un medic care trebuia sa aleaga cine sa traiasca si cine sa moara, atunci e o supraincarcare a sistemului”, a explicat ministrul Sănătății la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.