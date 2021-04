Astfel, magazinele se vor închide în weekend la ora 21,00 în loc de 18,00, iar circulaţia persoanelor este permisă până la ora 22,00 în loc de 20,00. De asemenea, pot fi deschise sălile de sport.



Pe lângă cele trei municipii, măsurile sunt valabile şi pentru comunele Baciu, Bonţida, Căianu, Chiuieşti, Cuzdrioara, Floreşti, Iara şi Poieni.



Prefectul Tasnadi Szilard a declarat luni că este posibil ca restaurantele să fie deschise şi în interior, dacă incidenţa COVID-19 va scădea sub 3/1.000.



"Relaxăm restricţiile de astăzi. Oamenii au conştientizat pericolul şi au tratat problema restricţiilor cu mai multă responsabilitate. Am avut restricţii, deci probabil şi acest lucru a contat. Mâine, marţi, dacă numărul îmbolnăvirilor scade sub 3 la mie, restaurantele se vor deschide şi la interior", a spus prefectul.