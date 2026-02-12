Moșii de iarnă 2026: Ce se pregătește pentru pomană în Sâmbăta Morților

Publicat 12 feb. 2026, 11:11 Actualizat 30 oct. 2026, 20:01

Moșii de iarnă sau Sâmbăta Morților este o zi cu o însemnătate aparte pentru creștinii ortodocși, cu o mulțime de tradiții bisericești, dar și obiceiuri populare.

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