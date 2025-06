"Asasinii economici si au intocmit premier. coalitia tradatrii si distrugerii nationale vrea sa suga sangele romanilor. Vor sa mareasca taxele, vor sa va jefuiasca ca strainii care au intrat pe piata din romania sa nu fie atinsi si sa si pastreze in continuare privilegiile. IEsiti in numar mare alaturi de toti romanii", spune un român.

@cezarvnastase Mâine ne vedem la protest: ora 18.00 în fața Ministerului Finanțelor Publice din București (Piața Constituției). Ne opunem asasinilor economici. ♬ sunet original - Cezar-Victor Năstase

"A venit vremea dragi romani sa transformam vorbele si inactivitatea in fapte. sa transformam lasitatea in iubire. Va astept pe toti in data de 22 iunie in piata constitutiei orele 12 sa ne luam tara inapoi", este mesajul transmis pe TikTok.