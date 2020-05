VIDEO Mita lui Renato Usatîi, returnată urgent de medicii români

Renato Usatîi a înmânat, joi, fiecărui medic câte un plic. Voluntarii l-au luat pentru că au crezut că este vorba de o medalie sau o diplomă. Ce nu știau însă este că în fiecare plic era o mie de dolari. Când au văzut ce conținea fiecare plic, medicii au returnat cadoul primarului.

„Toți medicii din prima linie, ai municipiului Blov, au primit din partea mea cate un premiu lunar de 1000 de dolari pe luna si deoarece dvs ati devenit membrii deja familiei din Blov, sa spunem asa, deci si pentru dvs din partea mea cate un premiu si va multumesc inca odata din suflet”, a declarat Renato Usatîi, primarul Bălți.

Ambasada României de la Chișinău a venit cu o lămurire. Medicii au acceptat inițial plicurile, pentru că au crezut că înăuntru sunt cadouri simbolice. Însă când au văzut că e vorba de bani, le-au returnat. Aceste sume au fost returnate integral la 1 mai 2020 în prezența presei locale.

„Fiind o misiune umanitara, gestul generos al dlui primar, noi vrem sa-l directionam catre alte nevoi pe care dvs le stiti cel mai bine aici si aveti o imagine mult mai clara, ei sunt platiti de statul roman, sunt voluntari. Noi am dori ca daca domnul primar are generozitatea, banii astia sa-i foloseasca in alte directii, catre binele comunitatii”, a declarat vineri reprezentantul medicilor veniți din România.

Cei 42 de medici și asistenți români au plecat joi în misiune în Republica Moldova pentru a sprijini personalul medical din această ţară.

Renato Usatîi este un politician controversat de dincolo de Prut, fiind suspectat că a comandat asasinarea unui om de afaceri rus, Gherman Gorbunțov. Acesta a fost acuzat că ar fi comandat uciderea sa prin asasinul Vitalie Proca. Tentativa de asasinat a fost în 2012 la Londra, bancherul rus scăpând cu viață. Renato Usatîi a fost ales primar la alegerile de anul trecut. Este la al doilea mandat la Bălți. Ales primar în 2015, a fugit după un an în Rusia. A fost dat în urmărire internațională în 2016 și de atunci s-a aflat la Moscova până în iunie 2019, când mandatul a fost anulat. Renato Usatîi a demisionat de la Primăria din Bălți în 2018 și a revenit în Republica Moldova în 2019. Usatîi susține că nu este vinovat de acuzațiile aduse și spune că totul s-ar fi făcut la comanda oligarhului Vlad Plahotniuc.