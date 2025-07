Cred că toate lucruile acolo sunt ca într-un vals. Dar niciodată într-o echipă de guvernare nu există o frăție absolută. Există interese politice diferite, interese morale diferite, pentru că fiecare minte într-un fel sau altul sau nu minte.

Există și jocuri care sunt mult mai dese decât crede lumea, și există și momente în care există ceartă dintre grupurile din spate, pe accesul la resurse, adică la bani. Și de obicei certurile cele mai mari din politică pe care eu le-am văzut între lideri au fost datorită acestor grupuri din spate, care se băteau pentru resurse.

Luna asta în care s-a împărțit guvernul în România, a semănat foarte mult cu modul în care mafia în anii 1920 împărțea zonele de interes din New York sau din alte părți. Așa arată. Iar ce vedem acum ne spune că am avut dreptate. Asta este până la urmă.

„Eu aș face niște observații majore vizavi de acest pachet. Una este o observație ideologică. Este evident un pachet de dreapta. Niște oameni care gândesc de dreapta, PNL și USR, au hotărât că greutatea acestei perioade, exagerate de altfel, să treacă pe cei cu salarii mici, cu venituri mici și medii. Dreapta așa face: protejează capitalul, protejează marile afaceri, și plătește clasa medie și clasa săracă. Am mai văzut asta la Traian Băsescu, și el era de dreapta. Nu mă mira deloc, ideologic ei au făcut corect.

Previziune sumbră de la Miron Mitrea: Dacă PSD demonstrează că are suflet de slugă, va dispărea, îmi pare rău să spun asta

Ce mă miră însă este poziția PSD în jocul ăsta. Toți îl criticăm pe Nicușor Dan că nu vorbește, sigur, ar trebui să vorbească, ar fi corect să vorbească, să spună ce crede el. Îl criticăm pentru că a mințit, a promis că nu va crește TVA și a semnat, și acum a crescut. Eu cred că a fost o prostie când a semnat, dacă mă întrebi pe mine. Dar asta nu îl scutește de critică.

Îl criticăm pe oamenii ăștia, pe Bolojan că este un orgolios, nu ține seama de nimic, etc. Dar pentru mine principalul vinovat pentru acest pachet de măsuri este PSD, pentru că PSD este votat și are un electorat care este tocmai cel care plătește. Mai mult, PSD a spus în momentul în care s-a dus la guvernare, împotriva sfaturilor pe care noi le-am dat, a spus că are o condiție de bază și anume că prin tot acest pachet să nu scadă nivelul de trai al românilor. Păi tocmai acest lucru se întâmplă.

Acest pachet care va fi trecut mâine prin Parlament pentru asumare face exact ce ați spus voi că vă asumați. Scade în mod dramatic puterea de cumpărare a electoratului vostru. De aceea eu zic că singurul cu adevărat criticabil este PSD în acest moment.

Bolojan face ce ne așteptam. La Nicușor nu aveam cine știe ce așteptări. În campanie nu a fost vorba despre deficite, despre economie, a fost vorba despre ruși și putiniști. Și Nicușor a promis că nu ne duce la Moscova, că el e cu Bruxelles și Paris. Și e corect. Nu a mințit omul. După aia am aflat că a luat foc casa de la consilierul lui, e prima oară când văd un consilier prezidențial vorbind toată ziua. Taci omule din gură, tu ești acolo pus să îl consulți pe domnul președinte, nu să ne spui nouă ce gândești, că nu ne interesează ce gândești tu.

Revenind, cel care înșală de această dată în mod brutal electoratul este PSD. Și nu o spun cu ușurință, eu sunt membru fondator în PSD. PSD a făcut multe prostii și multe greșeli de-a lungul vremii. A rămas însă tot timpul credincios ideii că salariile mici și medii și pensiile trebuie crescute pentru românii mai săraci.

Eu încerc să fiu calm și politicos. PSD a avut această linie roșie de prin 94-96, creșterea economică solidă poate fi dată de consumul intern și mai ales de consumul populației cu venituri mici și pensii: dacă ele cresc ei vor cumpăra de pe piața internă și încurajăm economia internă.

Și astăzi văd un PSD care pentru câteva locuri caldute de prin guvern, renunță la principiul lui de bază, și acceptă ca electoratul lui să fie cel care plătește. Și mă uit cu zâmbetul pe buze cum un partid de dreapta, mă refer la AUR, vorbind despre măsuri care sunt de dreapta, dar au și greșeli din punct de vedere tehnic, părerea mea, se întinde și în stânga, pentru că vrând nevrând centru-stânga fiind gol, pentru că PSD a abandonat, se întinde AUR acolo.

Dacă lucrurile vor continua așa, și bănuesc că da, o să vedem că PSD nu va mai avea o importanță mare în România. Iar dacă mă întrebi pe mine, dacă PSD acceptă acest pachet de măsuri, atunci merită să fie un partid nesemnificativ în România. Este pentru prima dată când văd un partid românesc care își abandonează electoratul” a spus Miron Mitrea la Realitatea Plus.

Miron Mitrea: „Nu cred în reforma lui Bolojan. Vorbește mult, nu face nimic”