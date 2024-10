Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a afirmat că decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de a "elimina" din cursa pentru Preşedinţie un candidat are efecte antidemocratice.



"Am avut ieri un moment extrem de complicat şi Constituţia României spune şi este intenţia mea extrem de puternică a fi cu adevărat garantul unei justiţii independente. Nu există o societate dreaptă fără o justiţie dreaptă. Nu există o societate de succes fără echilibrul şi controlul reciproc între puterile statului. Este precondiţia bunei funcţionări a societăţii. Mi-am făcut un principiu în a nu comenta deciziile justiţiei, nici măcar în 2009, când CCR a refuzat să procedeze la renumărarea voturilor, deşi erau indicii abundente şi demonstrate că aveam în faţa noastră o fraudă sigură, nu o voi face nici astăzi, dar dacă poate decizia Curţii de ieri de a elimina din cursă un candidat pentru Preşedinţie poate că are acoperire constituţională, în mod sigur are efecte antidemocratice şi nu este un lucru care ne face bine şi nu este sănătos pentru democraţia noastră. Doar un preşedinte independent poate garanta independenţa justiţiei", a spus Geoană la lansarea ofertei sale politice "Angajamentul meu pentru România: schimbarea adevărată pentru un deceniu al renaşterii naţionale", care a avut loc la un centru de evenimente din Capitală.



Geaonă a susţinut că "dacă există lideri politici cu influenţă care cred că, profitând de astfel de situaţii, pot să decidă ei cine eventual merge în turul doi al prezidenţialelor, aceştia se înşeală amarnic".



"Şi într-un fel, pe lângă obligaţia politică, morală, economică, socio-economică de a candida şi de a câştiga Preşedinţia, începând de ieri simt că avem obligaţia democratică de a câştiga alegerile pentru Preşedinţia României", a mai spus Mircea Geoană.



sursa Agerpres.