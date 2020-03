Ministrul Sănătății o apără pe Sorina Pintea: ”E regretabil să încătușăm un bolnav”

Întrebat ce părere are despre modul în care fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a fost dus la spital, Costache a spus că este „regretabil” că un bolnav a fost încătușat.

„Știu că doamna Pintea are o afecțiune autoimună și trebuie să avem grijă cu toți pacienții din România, mai ales în acest context când sunt fragilizați. Nu am văzut imaginile de ieri seară, dar din sursele dvs trebuie să fim mai atenți. Nu am văzut imaginile. Este regretabil să încătușăm un bolnav”, a spus Victor Costache.

Amintim că fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a fost dusă, din nou, marți seara, la spital, pentru un consult medical de specialitate. Fostul ministru al Sănătății a mers la unitatea medicală cu cătușe la mâini. Pintea a mai fost la spital și luni, însă medicii care au consultat-o acolo au decis că nu este nevoie de internare. La fel s-a întâmplat și marți seara, când a fost condusă înapoi în arest după ce a fost consultată la policlinica MAI timp de o oră și jumătate.