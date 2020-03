Ministrul Marcel Vela vrea să știe cine a anunțat presa despre transportul, în cătușe, al Sorinei Pintea

„Ieri (miercuri, 4 martie - n.red.), după ce am văzut tot ceea ce s-a spus în public, în presă, media, despre felul cum a fost transportată doamna SorinaPintea, dusă de la Arestul Capitalei către unitatea medicală, evident că am decis, am disous să se facă o anchetă cu privire la purtarea cătușelor (...) și al doilea aspect, cu privire la faptul că cineva, nu știu încă cine, dar vom afla, a anunțat presa și a devenit un spectacol mediatic sosirea doamnei (Sorina Pintea - n.red.) la unitatea medicală”, a declarat ministrul Marcel Vela, joi seară, într-o intervenție telefonică în emisiunea „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.

Vela a vorbit despre acest lucru și la audierea sa în comisiile de specialitate din Parlament de joi (5 martie - n.red.).

Ministrul propus pentru Interne în Cabinetul Florn Cîțu a declarat că presupune că „acest spectacol mediatic a fost generat de cineva care a avut interesul să-l genereze trebuie verificat şi vom afla - şi vă rog să mă credeţi că avem capacitatea de a afla - dacă din interiorul Poliţiei Capitalei s-au scurs informaţii care nu pot fi date publicităţii cu privire la transportul doameni în cauză la spital. Dar vreau să vă mai spun ceva: înainte de a pleca au mai ştiut şi alte persoane din familie despre acest transport şi ca să nu fie sub o notă de neclaritate, de dubii, de bănuială, de vinovăţie prezumată, vom face o analiză şi pe acest capitol al publicării unor date care nu pot fi date publicităţii”.

Sorina Pintea a fost scoasă din arest, marţi seară (3 martie - n.red.), pentru un nou consult medical, dat fiind că, în condiţiile în care suferă de o boală autoimună, starea sa sănătate s-a agravat. Avocaţii lui Pintea au criticat o zi mai târziu faptul că autorităţile au creat condiţiile pentru ca aceasta să fie filmată de aproape, încătuşată şi într-o stare fizică precară.

La sfârșitil săptămânii trecute, vineri seară (28 februarie - n.red.), Sorina Pintea a fost reținută. Fostul ministru se află în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzată că a primit mită 10.000 de euro şi 120.000 de lei pentru modernizarea unei secţii din spitalul din Baia Mare.