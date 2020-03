Ministrul Finanțelor, la „Legile puterii”: NU va exista dobândă la dobândă pentru creditele ipotecare cu rate amânate

„Suntem intr o situatie care pare imposibila, le cerem oamenilor sa stea acasa, dar vrem ca economia sa functioneze. Toate masurile luate pana acum au incercat sa rezolve aceasta situatie complicata.

In primul rand vrem sa-i ajutam pe romanii care au fost afectati direct sau indirect de aceasta criza, a venit ca o criza pe sanatate, dar e o criza care se transforma intr-o criza economica. Acesta este principiul care a stat la baza OUG pentru amanarea platii ratelor. Nimeni nu stie cat o sa dureze aceasta perioada, de aceea am mers pe o perioada cam lunga, de 9 lun ide zile. Dar niciun efort nu e prea mare cand e vorba de sanatatea cetatenilor.

Cine poate accesa aceasta facilitate: cei care au fost afectati direct sau indirect de aceasta criza.

În normele care vor fi adoptate in sedinta de Guvern de joi si vor fi publicate joi, vor aparea criteriile clare si specifice pentru fiecare persoana in parte.

Ce trebuie sa stie oamenii este ca pentru creditele ipotecare nu exista acea problema cu dobnada la dobanda. Nu a existat nici prima data, dar am vrut sa clarific.

A fost o manipulare ticaloasa din partea oponentilor nostri, de aceea ne-am simtit obligati sa venim sa scriem foarteclar in acea Ordonanta. Specialistii stiau ca nu e vorbab de asa ceva, si de aceea am venit cu specificari in ordonanta, ca safie clar pentru toata lumea ca nu exista acest lucru”, a spus Florin Cîțu, marti, la „Legile puterii”.