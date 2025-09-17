Magneziul ajută la funcționarea corectă a musculaturii, controlează presiunea sângelui. Melatonina este un hormon pe care creierul îl produce ca răspuns la întuneric. Ea ajută la adormirea naturală.

Magneziu vs. Melatonină

Melatonina este unul dintre cele mai utilizate și mai studiate suplimente pentru somn. Ea afectează direct ciclul somn-veghe și are foarte puține efecte secundare, ceea ce o face, cel mai probabil, o opțiune mai bună pentru calitatea somnului decât magneziul.

Un grup de cercetători a evaluat mai multe studii despre suplimentele care îmbunătățesc calitatea somnului. Ei au constatat că melatonina este benefică pentru îmbunătățirea calității somnului și au menționat că sunt necesare mai multe cercetări privind magneziul.

Datele privind efectele magneziului asupra somnului sunt mixte. Unele studii au raportat o asociere între consumul ridicat de magneziu și o calitate mai bună a somnului, în timp ce altele nu au găsit niciun beneficiu. Sunt necesare studii mai bine concepute pentru a evalua cum influențează magneziul calitatea somnului, arată Healthline.com.

Melatonina este cea mai utilă pentru problemele temporare legate de somn, cum ar fi când călătorești. Dacă ai probleme pe termen lung cu somnul, cum ar fi insomnia, pot fi benefice alte opțiuni de tratament. Discută cu medicul tău pentru a determina cele mai bune opțiuni de tratament pentru problemele legate de somn.