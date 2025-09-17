În centrul atenției se află alimentele ultra-procesate (UPFs) – produse omniprezente în supermarketuri și consumate în exces la nivel global, scrie Click.ro.

Ce înseamnă alimente ultra-procesate

Alimentele ultra-procesate nu sunt doar „procesate” obișnuit, ci trec prin etape industriale complexe care le modifică structura și compoziția. Ele sunt concepute să reziste luni de zile pe raft și să fie irezistibile la gust, dar prețul real îl plătește sănătatea noastră.

Printre cele mai întâlnite exemple se numără:

băuturi carbogazoase și energizante;

snacks-uri sărate sau dulci;

mezeluri, crenvurști și alte produse din carne procesată;

produse de patiserie industrială, cu umpluturi și creme artificiale.

Acestea conțin combinații nocive de zaharuri, grăsimi trans și aditivi chimici, în timp ce fibrele și nutrienții lipsesc aproape complet.

Studiul care schimbă perspectiva

Cercetătorii de la Florida Atlantic University au analizat datele a peste 9.200 de adulți americani pentru a vedea efectele UPFs asupra inflamației.

Rezultatele sunt îngrijorătoare:

participanții consumau, în medie, 35% din calorii din alimente ultra-procesate;

cei cu un consum foarte ridicat (60–79% din calorii) prezentau un risc cu 11% mai mare de niveluri crescute de proteina C reactivă (hs-CRP), marker al inflamației;

chiar și consumul moderat (40–59% din calorii) era asociat cu un risc suplimentar de 14%;

factori agravanți: vârsta între 50–59 de ani, obezitatea (+80% risc), fumatul (+17%).

Consecințele unei diete bazate pe UPFs

Inflamația cronică provocată de alimentele ultra-procesate are efecte pe termen lung asupra sănătății: