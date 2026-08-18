Ninel Peia, după ce Senatul va investiga întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu: „O victorie a românilor în lupta pentru aflarea adevărului”

Publicat 18 aug. 2026, 12:26 Actualizat 18 aug. 2026, 12:35 Sursă Realitatea Plus

Senatorul Ninel Peia, liderul grupului PACE, transmite un mesaj de forță după ce Senatul a aprobat investigarea întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Peia a afirmat că primele audieri ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

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