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Politica· 2 min citire
Ninel Peia, după ce Senatul va investiga întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu: „O victorie a românilor în lupta pentru aflarea adevărului”
Senatorul Minel Peia
Publicat18 aug. 2026, 12:26
Actualizat18 aug. 2026, 12:35
SursăRealitatea Plus
Senatorul Ninel Peia, liderul grupului PACE, transmite un mesaj de forță după ce Senatul a aprobat investigarea întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Peia a afirmat că primele audieri ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.
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