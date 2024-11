Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie in noua etalare dedicata saptamanii 4-10 noiembrie 2024. Etalarea si interpretarea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibile si in zilele noastre. Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta sfaturi profunde.

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburilor nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata Nauhiz: aceasta runa simbolizeaza o dorinta nesatisfacuta. Poate ca ai un vis sau o dorinta care a fost ingropata adanc, din frica sau din indoiala de sine. A sosit timpul pentru tine sa iti revendici din nou increderea de sine si sa incepi sa creezi o viata care se simte mai bine pentru tine. Runa mai poate sa indice faptul ca o perioada care a implicat ceva dificil urmeaza sa se transforme in ceva mult mai bun.

TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – RAIDO. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune. Raido iti vesteste aici o viitoare calatorie benefica sau o mutare in alt spatiu. Esti in miscare insa oriunde te va duce roata vietii, tu trebuie sa ramai centrat in mijlocul cercului.

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – Uruz : Anumite aspecte din viata pe care ai trait-o pana acum au ajuns la un final. Cu toate aceasta, nu este vorba de o runa a finalului, este in schimb o runa a noilor inceputuri. Poate ca exista un intuneric pe tunelul ce te duce spre o noua viata, dar lumina noutatilor bune va fi foarte puternica la capatul tunelului. Ai incredere si speranta. Fii pregatit sa primesti printr-o pierdere o oportunitate deghizata.

RAC (21 iunie – 22 iulie)

Runa etalata – Wunjo: Un steag plantat pe campul de lupta dupa o victorie rasunatoare. O veche lupta s-a incheiat. Victoria da prilej de sarbatoare si de bucurie. Conform mitologiei norvegiene, marile sale din Valhalla asteptau dupa moarte toti razboinicii si eroiii care luptasera curajos in viata. In Valhalla ii asteptau pe razboinici gloria eternal, pacea si bucuria, fericirea vesnica. Acesta este mesajul runei Wunjo: munca grea este intotdeauna rasplatita.

LEU (23 iulie – 22 august)

Runa etalata – ANSUZ: Semnificatie SEMNALE. Aceasta runa te sfatuieste sa te astepti la neasteptat. Este un mesaj care te cheama sa te deschizi spre schimbare si renovare, poate chiar spre un cu totul alt tip de viata. Vor fi relatii noi, contacte si legaturi noi, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise in timpul intalnirilor sau discutiilor uzuale. Pe de alta parte, Ansuz iti reaminteste ca este nevoie ca mai intai sa te iubesti si pretuiesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si sa pretuiesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste ca tu sa iti reamintesti asta zilnic.

FECIOARA (23 august – 22 septembrie)

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Runa iti arata ca te afli pe calea buna spre visele tale. Pot fi anumite intarzieri in planurile tale, si in timp ce ai putea crede ca esti impiedicat, de fapt unele amanari sunt chiar un lucru bun pentru ca iti dau timp sa faci un pas in spate si sa vezi imaginea mai mare. Ai parcurs un drum lung pana aici si trebuie sa vezi orice amanare drept o oportunitate de a verifica ca totul este la locul sau si ca ai toate informatiile necesare pentru a lua decizii. Acum este timpul pentru o revizuire inainte de continuarea calatoriei tale.

BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

Runa etalata – Gebo: Aceasta runa poate fi simbolul unei uniuni sexuale. Poate ca intalnesti pe cineva care iti poate deveni partener erotic sau poate sentimentele fata de o persoana pe care o stii de multa vreme se transforma in ceva mai intens.

SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Runa etalata – Hagalaz: aceasta runa simbolizeaza furtuna si indica faptul ca este pe drum spre tine ceva de care ai multa nevoie. Nu mai poti continua sa faci ceea ce ai facut pana acum. In schimb, se impun schimbari pentru sanatatea ta, pentru starea ta de bine si pentru pacea mintii. Este timpul sa te desparti de tiparele distructive, autosabotoare si sa incepi sa te iubesti din nou.

