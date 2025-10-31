Elena Udrea se bucură din plin de momentele petrecute alături de fiica ei, după ce timp de câțiva ani i-a petrecut departe de copilă, fiind privată de liberate.

Fostul ministru a postat, vineri, o fotografie în care apare alături de Eva Maria. Cele două se află în vacanță la Roma, unde se bucură din plin de momentele frumoase petrecute împreună. Elena radiază de frumusețe, iar bucuria i se citește pe chip, în timp ce se îmbrățișează cu fețița ei, iar în cadru se poate vedea Fontana di Trevi, renumitul obiectiv turistic al Romei.

Iată ce mesaj a postat fostul politician, alături de fotografie.

"Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea.

De data asta, eu și Eva la Roma."