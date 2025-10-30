Îndrăgita artistă, Monica Anghel, a postat, joi, pe contul său de Facebook o fotografie alături de un mesaj emoționant.

Se pare că artista are probleme de sănătate, aflându-se pe un pat de spital. Mesajul cântăreței este unul extrem de emoționant, stârnind în rândul fanilor săi multă îngrijorare. Aceștia i-au transmis mii de mesaje de susținere și urări de sănătate, dar și însănătoșire grabnică!

"Sănătate multă! Sper că nu e nimic grav. Vă îmbrățișez cu drag!/ Multă sănătate și însănătoșire grabnică!/Sănătate multă și să vă întărească Dumnezeu!", au fost câteva dintre miile de mesaje transmise artistei.

Iată ce mesaj a postat îndrăgita artistă!

"Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă.

O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment!

Vă îmbrățișez!"