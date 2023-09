Merele sunt implicate în multe procese avansate de curatare a colonului. Merele pot fi consumate fie intregi, fie sub forma de suc, sos sau otet, pentu că acest fruct are un efect puternic de curatare a sistemului digestiv. Merele sunt bogate in fibre, nutrienti, cunoscute pentru proprietatile care au rolul de a mentine o digestie sanatoasa.

Merele contin pectină, un carbohidrat compus care actioneaza ca un agent de ingrosare a materiilor fecale din interiorul intestinelor. Atunci cand este luata in doze terapeutice, pectina poate consolida mucoasa intestinala si poate reduce capacitatea toxinelor de a se acumula in colon. Pectina este utilizata si in procesele terapeutice de eliminare a metalelor grele și a toxinelor din organism.

Pectina este un tip de fibră solubilă care ajută la scăderea colesterolului cu până la 10%, conform studiilor ştiinţifice realizate de-a lungul timpului. Pectina se găseşte în mai multe fructe precum: mere, struguri, citrice sau căpşuni, potrivit doctorulzilei.ro.

Mai multe diete de curatare a colonului - printre care si dieta numita Dieta avansata de curatare cu oxigen a colonului - includ cresterea aportului de pectina (in special pe cale naturala) pentru o detoxifiere cat mai completa. Pectina mai poate fi gasita in banane si crusta citricelor, potrivit sfatulmedicului.ro.

Mulți nutriționiști recomandă consumul a două mere zilnic pentru beneficii maxime pentru sănătate, în special pentru prevenirea bolilor cardiovasculare şi a tulburărilor gastrointestinale.

Medicul a exemplificat principalele cinci motive pentru care merele au proprietăţi terapeutice excelente pentru multe boli.

Astfel, vitamina C care abundă în acest fruct este un mijloc valoros și gustos de prevenire a răcelilor și gripei în perioada toamnă-iarnă. Suplimentarea lipsei de vitamine – pulpa conține peste 20 de vitamine și minerale: A, B1, B2, B2, B3, B6, C, E, P, PP, K, potasiu, fier, fosfor, zinc, magneziu, etc.

Acest efect se obține datorită nivelului ridicat de fier din mere. Pentru a evita problemele cu hemoglobina, în scop preventiv, nutriționistul recomandă consumul a 1-2 mere mari zilnic. Și, de preferință, roșii. Această proprietate se obține datorită prezenței potasiului și zincului în pulpa zemoasă, precum și a acizilor organici utili – malic, tartric și citric.

Topirea grăsimilor din sânge

Un nivel ridicat al colesterolului nu se manifestă printr-un simptom anume, de aceea singura metodă prin care putem afla ce valoare a colesterolului avem este în urma analizelor medicale specifice.

Colesterolul este o substanță care ajută la buna funcționare a organismului, atunci când se încadrează în limite optime. HDL-colesterolul sau „colesterol bun” transportă colesterolul din diverse părți ale organismului înapoi la ficat, care îl metabolizează și îl înlătură din organism. Vasele de sânge sunt astfel protejate de eventualele depuneri de grăsime.

Merele pot ajuta la scăderea colesterolului din sânge, se arată în revista „European Journal of Nutrition”. Fibrele din mere se leagă de colesterol şi îl tarnsportă afară din corp, acesta fiind mecanismul prin care ele scad nivelul grăsimilor din sânge, potrivit doctorulzilei.ro.



Curățarea intestinelor de toxine



Acest lucru se întâmplă datorită fibrelor care abundă în fruct. Cu toate acestea, merită să ne amintim că, dacă le coaceți sau le folosiți ca umplutură pentru plăcinte, atunci nu va rămâne aproape nicio fibră în ele. Tratamentul termic distruge substanța valoroasă.

Culoarea soiurilor roșii depinde de conținutul de pectină, a cărei cantitate crește pe măsură ce fructul se coace. Culoarea fructelor galbene și verzi depinde de prezența acizilor, potrivit actualno.com.

Proprietățile benefice sunt prezente în fiecare soi, dar focalizarea acțiunii lor benefice diferă în funcție de soiul lor.

Proprietăţi medicale ale merelor roșii



prevenirea aterosclerozei;

eliminarea toxinelor;

prevenirea cancerului și a cataractei;

regenerarea celulelor hepatice;

reglarea nivelului de aciditate a sucului gastric;

creșterea nivelului capacității de muncă;

întărirea părului și a unghiilor.



Proprietăţi medicale ale merelor verzi



efect benefic asupra smalțului dentar;

eliminarea excesului de lipide din sânge;

reducerea și prevenirea umflăturilor;

ajută la pierderea în greutate;

creșterea și reglarea acidității sucului gastric;

prevenirea cancerului de colon;

stimularea funcției intestinale;

reducerea inflamației pielii;



Proprietăţi medicale ale merelor golden (soiurile galbene)



prevenirea bolilor vezicii biliare;

normalizarea funcției biliare;

tratamentul și prevenirea anemiei;

îmbunătățirea proceselor digestive;

reglarea tensiunii arteriale;

eliminarea toxinelor;

prevenirea cariilor.