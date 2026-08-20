Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că a pornit „războiul” între bugetari și angajații din privat: „Asta nu înseamnă reformă. Înseamnă eșec”

Deputatul PSD Marius Budăi lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că încearcă să îi transforme pe angajații de la stat și pe cei din mediul privat în adversari. Parlamentarul consideră că discursul despre salariile bugetarilor este folosit pentru a evita întrebările legate de problemele bugetului și de soluțiile economice ale Guvernului. În opinia sa, această abordare nu reprezintă o reformă, ci o încercare de a găsi vinovați pentru lipsa rezultatelor.
Angajații de la stat și cei din privat nu sunt adversari
Budăi respinge declarația potrivit căreia salariile din sectorul public trebuie susținute de românii care muncesc în fabrici, birouri și în celelalte domenii ale economiei. Deputatul PSD susține că profesorii, medicii, asistentele, funcționarii și angajații din companii private muncesc, plătesc taxe și depind unii de ceilalți. El îl acuză pe Bolojan că folosește un discurs care divizează societatea.
„Nu, domnule Bolojan. Salariatul de la stat nu este adversarul salariatului din privat, și nici invers. Declarația prin care le spuneți românilor că banii pentru salariile din sectorul public trebuie generați de cei care muncesc „în halele din România, în birouri și peste tot” este nu doar nedreaptă. Este o abordare profund greșită și periculoasă. Este dezbinare, domnule Bolojan! Pentru că profesorul nu este în spatele muncitorului din privat. Medicul nu este în spatele antreprenorului. Asistenta nu este în spatele angajatului dintr-o fabrică. Funcționarul nu este adversarul celui care lucrează într-o companie privată. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe, își cresc copiii și, mai ales, au nevoie unii de alții.”
Budăi susține că există o singură Românie
Deputatul amintește că angajații din mediul privat folosesc zilnic servicii asigurate de personalul plătit din fonduri publice. Copiii lor învață în școli în care lucrează profesori bugetari, iar tratamentele medicale, siguranța publică și funcționarea instituțiilor depind tot de angajații statului. Budăi consideră că împărțirea țării între cei care produc și cei care consumă este falsă și periculoasă.
„Salariatul din privat își trimite copilul la școala unde predă un profesor plătit de la buget. Când are nevoie de tratament, ajunge în spitalul în care lucrează un medic sau o asistentă plătiți de la buget. Când are nevoie de siguranță pe stradă, tot un angajat de la stat este acolo să-l apere. Folosește drumuri, servicii publice și instituții construite și susținute din banii tuturor. Așadar, nu avem două Românii: una care „produce” și una care „consumă”. Avem o singură Românie, în care privatul și publicul se susțin reciproc. Și mai este ceva ce nu putem ignora. Când un guvern nu găsește soluții pentru problemele bugetului, există o tentație foarte mare: să-i pună pe oameni să se uite unii la alții și să le spună că celălalt este problema. Dar aceasta nu este soluție. Vă repet, domnule Bolojan - este dezbinare.”
Guvernul, acuzat că evită problemele economice
Marius Budăi susține că Executivul preferă să vorbească despre costurile cu bugetarii în loc să explice cum va crește economia, cum va îmbunătăți colectarea taxelor și cum va reduce risipa. Deputatul cere măsuri pentru stimularea investițiilor și majorarea veniturilor statului fără ca întreaga povară să fie pusă din nou pe umerii angajaților. El îl acuză pe Bolojan că pretinde că apără salariații din privat, deși le majorează taxele și le reduce puterea de cumpărare.
„Este mult mai ușor să spui „bugetarii costă prea mult” decât să răspunzi la întrebări despre cum crești economia, cum colectezi mai bine, cum reduci risipa, cum stimulezi investițiile și cum crești veniturile statului fără să pui nota de plată tot pe umerii salariaților. Și nu, domnule Bolojan, nu puteți pretinde că apărați salariatul din privat în timp ce îi creșteți taxele și îi reduceți puterea de cumpărare, iar apoi îi spuneți că profesorul copilului său sau medicul care îl tratează este o povară pentru el. Salariații din România nu trebuie puși să se lupte între ei pentru ca dumneavoastră să nu mai fiți întrebat despre soluții.”
Budăi califică strategia Guvernului drept un eșec
Deputatul PSD consideră că România are nevoie de o economie în creștere, salarii decente și servicii publice de calitate. Guvernul ar trebui să unească societatea și să construiască un acord în jurul reformelor, nu să provoace conflicte între diferite categorii de angajați. Budăi susține că lipsa soluțiilor a fost înlocuită de căutarea unor vinovați.
„Un guvern responsabil nu îi învrăjbește pe oameni. Îi unește și caută soluții. Ați creat, domnule Bolojan, un război între privat și public de care România nu are nevoie. România are nevoie de economie în creștere, de salarii decente, de servicii publice de calitate și, mai ales, de un guvern capabil să construiască consens. Când nu mai ai soluții, cauți vinovați. Când nu poți construi consens, construiești conflicte. Dar asta nu înseamnă reformă. Înseamnă eșec.”