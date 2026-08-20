Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că a pornit „războiul” între bugetari și angajații din privat: „Asta nu înseamnă reformă. Înseamnă eșec”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 15:30

Deputatul PSD Marius Budăi lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că încearcă să îi transforme pe angajații de la stat și pe cei din mediul privat în adversari. Parlamentarul consideră că discursul despre salariile bugetarilor este folosit pentru a evita întrebările legate de problemele bugetului și de soluțiile economice ale Guvernului. În opinia sa, această abordare nu reprezintă o reformă, ci o încercare de a găsi vinovați pentru lipsa rezultatelor.

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