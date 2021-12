MARTIE 2022

STING va cânta pe 15 martie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca - BT Arena. Concertul „My Songs” cuprinde cele mai îndrăgite piese din întreaga carieră a cântăreţului. Biletele au fost deja puse în vânzare şi au preţuri cuprinse între 190 şi 490 de lei.

APRILIE 2022

MALUMA vine la București pe 8 aprilie, la Romexpo. Concertul cântărețului columbian face parte din turneul „Papi Juancho Maluma World Tour"”. Prețul biletelor pornește de la 194 de lei și ajunge până la 756 de lei.

PINK MARTINI, concert reprogramat din cauza pendemiei. Evenimentul se va desfășura pe 9 aprilie 2022, la Sala Palatului, București. Biletele au prețuri cuprinse între 120 şi 350 de lei. Potrivit organizatorilor, biletele deja cumpărate pentru concertul amânat rămân valabile.

MAI 2022

TOTO CUTUGNO susține un concert la aniversarea a 50 de ani de activitate, la Sala Palatului din București, pe 8 mai, după două amânări din cauza pandemiei. Biletele au un preț cuprins între 172 și 589 de lei.

DAVID GARRET vine la București, cu noul său album - Alive, pe 17 mai, la Sala Palatului, și la Cluj-Napoca, pe 20 mai, la Sala Polivalentă - BT Arena. Concertele au fost reprogramate. pe 17 mai la Sala Palatului din București și pentru 20 mai la BT Arena din Cluj. Biletele au preţuri cuprinse între 150 şi 710 lei, la VIP. Biletele deja cumpărate pentru concertele din turneul trecut şi încheiat mai devreme rămân valabile.

IRON MAIDEN va fi în București, la Romexpo, pe 26 mai 2022. În deschiderea britanicilor de heavy metal cântă trupa germană Of The Lost. Biletele au prețuri cuprinse între 259 de lei în EarlyBird și 449 de lei în Presale.

Americanii de la DREAM THEATER ajung și ei în București, la Romexpo, pe 29 mai, cu noul album - A View From the Top of the World. Biletele în Earlybird au preţuri de 159, respectiv 189 de lei.

FOREIGNER cântă tot pe 29 mai în București, dar la Arenele Romane. Prețurile biletelor sunt, în Earlybird, de 149 de lei, 239, respectiv 329 de lei.

IUNIE 2022

EVANESCENCE , într-un concert extraordinar la Arenele Romane din Capitală pe 7 iunie. Biletele în Earlybird şi Presale au preţuri între 189 şi 339 de lei.

IULIE 2022

PASSENGER susține un concert tot la Arenele Romane, dar pe 1 iulie. Cântărețul britanic Mike Rosenberg ajunge în România pentru prima oară, în 2022. Preţurile biletelor sunt cuprinse între 100 şi 250 de lei.

PET SHOP BOYS, cunoscuta formație britanică a anilor `80, revine în România după 14 ani, în cadrul turneului Greatest Hits Live. Concertul este programat pentru 4 iulie, la Arenele Romane. Biletele, în Earlybird, au preţuri între 191 şi 351 de lei.

ZUCCHERO cântă pe 7 iulie, la Sala Palatului din București, în cadrul turneului de promovare al noului său album, D.O.C. Preţurile biletelor încep de la 90 de lei şi ajung la 240 de lei, la VIP.

PLACEBO concertează pe 13 iulie la Romexpo. Preţurile biletelor pentru concertul trupei britanice sunt cuprinse între 171 şi 341 de lei.

Legendarele trupe KISS și WHITESNAKE vor concerta la Festivalul Rock The City în București, pe 16 iulie, la Romexpo. Biletele au preț cuprins între 270 și 700 de lei.

IL VOLO concertează din nou în România, pe 16 iulie, la Sala Palatului. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 145 și 440 de lei.

JUDAS PRIEST concertează pe Arenele Romane, București, pe 18 iulie. Biletele deja cumpărate pentru trupa britanică de rock rămân valabile, prețurile sunt cuprinse între 169 şi 359 de lei.

SLIPKNOT cântă pe 20 iulie, la Romexpo, în București. Biletele pentu trupa americană de heavy metal au prețuri cuprinse între 229 și 430 de lei, iar biletele deja achiziționate rămân în continuare valabile.

AUGUST 2022

NIGHTWISH cântă pe 1 august, la Romexpo, în cadrul turneului „:HUMAN. :II: NATURE.”, cu ocazia lansării noului album cu același nume al trupei finlandeze de metal simfonic în primul an de pandemie. Biletele au prețuri cuprinse între 149 de lei în Earlybird și 349 de lei în Presale.

SEPTEMBRIE 2022

ARMIN VAN BUUREN mixează în București pe 24 septembrie 2022, de la ora 19.00, în Piața Constituției. Spectacolul este catalogat drept cel mai mare show de până acum al lui Armin van Buuren și va avea loc în cadrul evenimentului Sound of Bucharest. Biletele emise pentru 2021 rămân valabile şi pentru 2022, după ce concertul a fost amânat din cauza pandemiei.

OCTOMBRIE 2022

TARJA TURUNEN vine la București. Fosta solistă finalndeză de la Nightwish concertează pe 18 octombrie, pe Arenele Romane. Prețurile biletelor sunt, la Earlybird ,între 149 și 169 de lei, iar la Presale - 169 și 199 de lei.

GODSMACK cântă la București, pe 26 octombrie, tot pe Arenele Romane. Biletele puse în vânzare pentru concertul americanilor din trupa de rock metal alternativ sunt limitate - doar 1750 bilete. Primele 200 de bilete au preț earlybird. Prețurile biletelor cumpărate online încep de la 169 de lei și ajung până la 229 de lei.

URIAH HEEP susține un nou concert la Sala Palatului din București pe 27 octombrie. Legendara trupa britanică de hard rock sărbătorește 50 de ani de scenă. Biletele puse în vânzare au prețuri cuprinse între 99 și 329 de lei.