Marcel Vela, după demisia șefului Poliției: Este decizia corectă. Cine va prelua comanda

”Este decizia corectă pe care am convenit-o astfel încât imaginea şi credibilitatea Poliţiei Române să nu fie afectate sau puse sub semnul întrebării. În urma discuţiei pe care am avut-o cu domnia sa, a achiesat să se retragă din funcţia de inspector general, precizând faptul că rămâne şi continuă munca de poliţie ca să îşi îndeplinească atribuţiile de ofiţer, lucru pe care l-am acceptat toată conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Poliţia Română are nevoie să se concentreze acum exclusiv asupra problemelor pe care le are în atribuţii, adică aplicarea cu fermitate a legii”, a spus Vela, la postul TV.

Ministrul de Interne a anunțat că funcția va fi preluată temporar de inspectorul general-adjunct, chestorul de poliţie Eduard Miliţescu.

Reamintim că Liviu Vasilescu și-a anunțat demisia de la conducerea Poliției Române marți, pe fondul scandalului legat de întâlnirea sa cu interlopii din clanul Duduianu.