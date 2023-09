Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și despre reformele asumate de ţara noastră prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

În același timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a mulțumit premierului Marcel Ciolacu pentru solidaritatea pe care România a arătat-o în raport cu Ucraina și Republica Moldova, în cadrul întrevederii de la Bruxelles de vineri.

Șefa Comisiei Europene a declarat că întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu a fost “bună”. Ursula von der Leyen a mai precizat că UE și România continuă să lucreze în mod constructiv la reformele din cadrul Next Generation EU și a asigurat din nou de sprijinul său ferm pentru aderarea României la Schengen.

“I-am mulțumit pentru solidaritatea României cu Ucraina și Republica Moldova și pentru rolul său important în scoaterea cerealelor din Ucraina prin intermediul coridoarelor de solidaritate”, a scris von der Leyen într-un mesaj pe rețeaua X (fostă Twitter).

