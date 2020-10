Marcel Ciolacu, APEL la președintele Klaus Iohannis: România nu este pregătită să intre în campanie electorală

„Suntem în acest moment în linie dreaptă către alegerile impuse de către actualul Guvern pe 6 decembrie. Îmi menţin punctul de vedere că nu politicienii, nici chiar preşedintele României şi, în ultimul rând, primul ministru nu sunt cei îndreptăţiţi să spună acum dacă este bine sau nu să avem alegeri pe 6 decembrie. Eu fac în continuare un apel la preşedintele României să încerce măcar să devină preşedintele tuturor românilor, să scape de această povară de a fi nevoit să mintă, să acopere acest guvern incompetent. Cifrele de astăzi ne dovedesc că direcţia şi măsurile de prevenire şi măsurile urgente care trebuie luate ca acest trend ascendent fie oprit nu sunt cele corecte şi în continuare consider că România nu este pregătită ca în două săptămâni să intre în campanie electorală. Prioritatea noastră trebuie să fie sănătatea românilor şi dialogul între toate forţele politice şi acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă preşedintele României până la urmă renunţă a mai fi şi preşedintele Partidului Naţional Liberal", a precizat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD s-a aflat la Buzău pentru a-și depune candidatura pentru un nou mandat de deputat în Parlamentul României.

El a mai spus că face un apel atât către preşedintele României, cât şi către toate forţele politice din ţară să asculte părerea specialiştilor, despre care spune că cei mai buni sunt în rândurile PSD.

„Nu am făcut un apel la preşedintele României să renunţe la alegerile de pe 6 decembrie, am făcut un apel la toate forţele politice, în special la preşedintele României, pentru că la primul ministru nu are rost să fac apel pentru că vedeţi în ce e dezastru sanitar ne aflăm şi într-o criză negestionată, am făcut un apel de a asculta părerea specialiştilor”, a mai spus Ciolacu.