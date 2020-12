Ludovic Orban: Modernizarea căii ferate, prioritate zero în următorii 4 ani. ”România a mers pe sens contrar UE”

Premierul a spus că Giurgiu - Bucureşti este cea mai veche cale ferată construită în România.

”Am ţinut să fiu prezent la acest moment, pe care îl aştept de foarte mult timp. Am fost ministrul Transporturilor în perioada 2007 - 2008, am încercat să rezolv această ruşine pentru noi, şi anume aceea de a nu avea un pod care să traverseze râul Argeş şi, după ce am plecat, în 2008, de 12 ani de zile, din păcate, nu s-a făcut aproape nimic. Acest contract care cuprinde podul de peste Argeş, podul de la Grădiştea, este extrem de important. Calea ferată Giurgiu - Bucureşti este cea mai veche cale ferată construită în România. Sigur că sunt căi ferate mai vechi, dar nu au fost construte la vremea respectivă pe teritoriu care aparţinea României. (...) De 15 ani, această cale ferată este scoasă din uz din cauza acestui pod de la Grădiştea. Mai mult decât atât, calea ferată Giurgiu - Bucureşti face parte dintr-un coridor de transport extrem de important, care asigură legătura nord-sud”, a explicat Orban.

Șeful guvernului a subliniat că modernizarea infrastructurii feroviare este esențială pentru atragerea investițiilor în țara noastră și a transmis că va fi o prioritate zero în următorii patru ani

”România este o poartă de intrare - ieşire în Europa. Modernizarea infrastructurii feroviare (...) reprezintă o prioritate zero, pentru a fructifica acest uriaş avantaj. Intenţionăm ca în următorii ani să utilizăm toate resursele financiare pentru a putea moderniza accelerat calea ferată, astfel încât să avem cu adevărat un transport feroviar competitiv, eficient, care să reprezinte un motor de dezvoltare economică şi, în acelaşi timp, o variantă rentabilă de transport pentru cetăţenii care vor să folosească drumul fierului”, a adăugat Premierul.

”România a mers pe sens contrar în ceea ce priveşte calea ferată faţă de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, în strategia de dezvoltare a transportului, consideră transportul pe calea ferată ca un transport prioritar din multe motive. (...) În ultimii ani, în Europa s-au făcut investiţii masive, s-au dezvoltat reţele de cale ferată rapide, s-au modernizat tronsoanele de cale ferată, dezvoltarea transporturilor pe calea ferată a cunoscut o viteză fără precedent. România trebuie să intre în linia, în strategia europeană în domeniul căii ferate şi, pentru noi, în următorii patru ani, calea ferată va fi o prioritate - investiţii în modernizarea infrastructurii căii ferate. De asemenea, vor fi prioritare, pentru noi, investiţiile care trebuie făcute inclusiv în ceea ce priveşte materialul rulant pe calea ferată”, a mai spus Orban.