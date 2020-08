Ludovic Orban, despre creșterea cu 14% a punctului de pensie: Sunt extrem de mulțumit de decizie. Orice om cu scaun la cap poate să înțeleagă că atât s-a putut

”Orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin OUG. Noi am modificat această lege prin OUG, am inclus creșterea pensiilor cu cât este posibil astăzi. Nu cred că-și imaginează vreun român că, dacă am fi avut banii la dispoziție să creștem pensiile cu 40% și să le putem plăti în 2021 și 2022, nu le-am fi mărit. România a înregistrat o contracție economică de 3,9% în primul semestru raportat la aceeași perioadă din 2019, s-au diminuat veniturile bugetului de stat, de pensii, de sănătate, așa cum s-a întâmplat în întreaga Europă. Într-o astfel de situație, era foarte dificilă inclusiv decizia de a asigura o creștere a pensiilor. Creștem punctul de pensie cu un procent important, de 14%. În valoare absolută, este cea mai mare creștere a punctului de pensie. Este maximul pe care am putut să-l realizăm. Orice om cu scaun la cap poate să înțeleagă că, atunci când iei decizia legată de pensii, salarii, alocații, te obligă la cheltuieli și în 2021, 2022, 2023 și orice cheltuială trebuie să fie previzionată în funcție de perspectivele de evoluție economică și, implicit, de încasări bugetare pentru a putea susține cheltuielile respective. Eu sunt extrem de mulțumit că am luat această decizie într-o perioadă de criză economică datorată pandemiei”, a declarat Orban, la Timișoara.