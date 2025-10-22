Deputații au aprobat inițiativa legislativă care interzice funcționarea sălilor de jocuri la parterul blocurilor, în ciuda opoziției ferme venite din partea Guvernului. Executivul avertizează că această măsură ar putea afecta grav economia și ar genera pierderi semnificative la bugetul de stat și la bugetele locale.

Proiectul legislativ, aproape de votul final

Propunerea a fost adoptată tacit de Senat și a ajuns acum la Camera Deputaților, forul decizional. Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiei pentru buget, finanțe și bănci, dar și a comisiei pentru industrii și servicii. Următorul pas procedural este analiza în comisia juridică, după care legea va fi supusă votului final în plen. Raportul pozitiv al comisiilor vine în contradicție cu poziția Executivului, care consideră că o astfel de interdicție ar încălca libertatea economică.

Guvernul avertizează: „Se pierd locuri de muncă și venituri la buget”

Executivul susține că majoritatea spațiilor comerciale existente în orașe și comune se află la parterul blocurilor, situație rezultată din planificarea urbanistică din perioada comunistă. „Considerăm că introducerea unei astfel de prevederi ar conduce la o reducere drastică a numărului de spații autorizate să desfășoare acest tip de activitate și limitarea/îngrădirea operatorilor economici”, se arată în documentul transmis Parlamentului.

Guvernul avertizează și asupra efectelor economice ale acestei măsuri, subliniind riscul creșterii șomajului și al scăderii încasărilor bugetare. „Această măsură ar conduce la închiderea majorității punctelor de lucru din cadrul fiecărei localități, consecința fiind pierderea locurilor de muncă ale angajaților încadrați în aceste locații, implicit creșterea șomajului și scăderea veniturilor la buget”, arată Executivul.

Noi taxe și reguli mai stricte pentru operatori

Guvernul Bolojan a introdus deja măsuri fiscale suplimentare în sectorul jocurilor de noroc. Începând cu 1 august 2025, impozitul minim pe veniturile obținute din această industrie a fost majorat de la 3% la 4%. În paralel, un nou proiect legislativ prevede ca procesul de autorizare și de taxare suplimentară a sălilor de jocuri să fie transferat către administrațiile locale. Prin această modificare, primăriile ar urma să aibă un control direct asupra funcționării acestor afaceri pe teritoriul lor.

ONJN cere ajustări: reguli distincte pentru fiecare tip de joc

În cadrul dezbaterilor din comisia pentru industrii, mai mulți reprezentanți ai domeniului au atras atenția asupra efectelor economice negative pe care le-ar putea provoca această interdicție. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a propus ca legea să prevadă criterii diferite pentru fiecare tip de activitate – de la pariuri sportive la loterie –, astfel încât reglementarea să fie adaptată specificului fiecărei categorii.

Perioadă de tranziție extinsă pentru operatori

Comisia pentru buget a decis ca legea să nu intre imediat în vigoare. Termenul de aplicare a fost extins de la trei luni la șase luni, pentru a permite operatorilor să se conformeze noilor cerințe. După expirarea acestei perioade, autoritățile vor putea retrage licențele sălilor de jocuri care nu respectă regulile impuse prin noua lege.

Dacă legea va fi adoptată, România se va confrunta cu una dintre cele mai drastice măsuri luate împotriva industriei jocurilor de noroc, o decizie care ar putea schimba radical modul în care aceste afaceri funcționează în interiorul localităților.

