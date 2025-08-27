Această sumă este cu 11% mai mică decât în aceeași perioadă a anului precedent. În ciuda scăderii, banii direcționați către păcănele, cazinouri și poker online au depășit veniturile înregistrate de întreaga industrie hotelieră din România, unde s-au cheltuit cinci miliarde de lei pentru cazarea turiștilor.

Comparativ cu anul trecut

Suma actuală este mai mică decât cea raportată în primele șase luni din 2024, când românii au cheltuit 6,2 miliarde de lei pentru jocurile online. În ceea ce privește cheltuielile globale cu cardul pentru astfel de activități, România a reprezentat 3,1% din total, deși ponderea sa în economia mondială este de doar 0,33%, scrie Hotnews.

Cum stă România față de țările vecine

În 2025, estimările arată că maghiarii vor aloca aproximativ 1,56 miliarde de euro pentru jocurile de noroc, în timp ce bulgarii anticipează cheltuieli de circa 707 milioane de euro, cu o pondere mare în online. La nivel european, Italia ocupă prima poziție, cu venituri brute de 21 de miliarde de euro în 2023, urmată de Regatul Unit cu 19,8 miliarde. În clasament urmează Germania și Franța.

Piața jocurilor de noroc, un sector în expansiune

În 2024, industria pariurilor și jocurilor de noroc din România a atins un nivel record de peste 15,5 miliarde de lei, aproape de patru ori mai mult decât în 2008. Pe parcursul a 17 ani, firmele de profil au înregistrat venituri cumulate care depășesc 137 de miliarde de lei, rezultând un profit total de aproximativ 11,8 miliarde, în timp ce pierderile s-au ridicat la 3,5 miliarde.

Cine operează în România

Conform datelor oficiale ale Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în prezent aproape 500 de companii sunt licențiate pentru a desfășura activități de jocuri de noroc și pariuri pe teritoriul României.

