Un bărbat de 41 de ani din Craiova a fost reținut după ce, supărat că a pierdut o sumă importantă la păcănele, s-a întors în sala de jocuri cu un topor și a distrus mai multe aparate. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Polițiștii din cadrul Secției 6 au fost alertați pe 22 septembrie, în jurul după-amiezii, de reprezentanții unei firme de securitate, care au sesizat că un bărbat se manifestă agresiv într-o sală de jocuri de noroc din Craiova.

La fața locului, oamenii legii au identificat un craiovean de 41 de ani, care pierduse aproximativ 3.000 de lei la păcănele. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a plecat acasă, a luat un topor și s-a întors în sala de jocuri, unde a lovit ecranele a patru aparate, distrugându-le complet.

Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă, iar imaginile au ajuns în scurt timp la polițiști.