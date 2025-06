Legumele au un continut scazut de calorii, dar sunt bogate in nutrienti, cum ar fi vitamine, minerale si fibre. De asemenea, sunt bogate in compusi chimici naturali numiti antioxidanti, care pot ajuta la protejarea celulelor de daune. In plus, cercetarile arata ca o dieta echilibrata, bogata in alimente vegetale, este una dintre cele mai bune modalitati de a va imbunatati sanatatea.

Iata ce legume medicinale poti planta in iunie si cum le folosesti in tratamente naturiste:

1. Usturoi de vara (usturoi verde)

Cultivare:

Usturoiul de vara se planteaza la inceputul primaverii sau primavara tarziu si se recolteaza in timpul verii. In iunie, poti planta usturoi verde pentru a avea o recolta timpurie. Prefera un sol bine drenat si o locatie insorita.

Proprietati medicinale:

Antibacterian si antiviral natural

Stimuleaza sistemul imunitar

Ajuta la reducerea tensiunii arteriale si a colesterolului

Detoxifica organismul

Cum se foloseste:

Frunzele si bulbii verzi pot fi folositi proaspeti in salate, supe sau smoothie-uri. Se pot prepara si infuzii sau decocturi pentru combaterea racelilor si infectiilor.

2. Ceapa verde

Cultivare:

Ceapa verde se seamana sau se planteaza in aprilie-mai, iar in iunie este deja in plina crestere, putand fi recoltata continuu daca se taie doar varfurile. Creste bine in sol usor, bogat in humus si expunere insorita.

Proprietati medicinale:

Imbunatateste imunitatea

Antiinflamator si antiseptic

Stimuleaza digestia si diureza

Ajuta in tratamentul racelilor si tusei, dar si la combaterea gripei

Are efect antioxidant

Cum se foloseste:

Se consuma proaspata, in salate sau ca garnitura, iar ceaiul din frunze este recomandat pentru calmarea durerilor in gat si reglarea tranzitului intestinal.

3. Patrunjel

Cultivare:

Patrunjelul poate fi semanat in aprilie-iunie si recoltat pe tot parcursul verii. Preferă solul umed si bogat in substante nutritive, cu expunere partiala la soare.

Proprietati medicinale:

Detoxifiant si diuretic puternic

Bogat in vitaminele A, C si K

Stimuleaza functia renala si digestiva

Ajuta la reducerea inflamatiilor

Ajuta la combaterea formarii cancerului, in special prin incetinirea cresterii tumorale

Cum se foloseste:

Frunzele proaspete se adauga in mancaruri sau se fac infuzii pentru eliminarea toxinelor si combaterea problemelor urinare. Semintele sunt folosite in remedii pentru digestie.

4. Marar

Cultivare:

Mararul se seamana direct in gradina incepand cu luna aprilie si pana in iunie. Este o planta sensibila la caldura excesiva, dar rezista bine daca este udat regulat.

Proprietati medicinale:

Antispasmodic si carminativ (reduce balonarea si crampele, fiind util si in reducerea crampelor menstruale)

Ajuta la calmarea colicilor digestive

Are efect calmant asupra sistemului nervos

Stimuleaza lactatia la femei

Cum se foloseste:

Se consuma proaspat, in salate, supe sau ca aroma pentru diverse preparate. Ceaiul de marar este un remediu traditional pentru digestie si tulburari nervoase.

sursa: Sfat Naturist