Leguma care scade glicemia. Acum este sezonul ei

Evită să adaugi prea mult ulei, pentru a obține preparate dietetice și sănătoase. Iată ce proprietăți curative au vinetele și de ce este bine să le consumi mai des!

Ce antioxidanți din vinete fac minuni pentru sănătate

Pe lângă gustul lor aparte și versatilitatea în bucătărie, vinetele ascund un adevărat arsenal de nutrienți. Sunt pline de vitamine, minerale și, mai ales, de antioxidanți – acele substanțe prețioase care protejează organismul de efectele radicalilor liberi. Studiile arată că antioxidanții pot reduce riscul apariției bolilor cronice, inclusiv al afecțiunilor cardiovasculare și al cancerului.

Secretul stă în antocianine, pigmenții responsabili pentru culoarea violet intens a cojii de vânătă. Una dintre cele mai importante substanțe din această categorie este nasunina, localizată mai ales în coajă. Ea acționează ca un scut pentru celulele noastre, protejând membranele de deteriorare. Mai mult, cercetările recente publicate în Antioxidants (2021) arată că nasunina are și efecte neuroprotectoare, reducând riscul unor boli degenerative precum Alzheimer și Parkinson.

Vinetele conțin inhibitori de alfa-glucozidază – substanțe care blochează enzimele ce transformă carbohidrații în glucoză. Astfel, organismul reușește să proceseze zahărul mai lent, lucru benefic pentru persoanele cu diabet sau predispoziție spre această afecțiune.

Studii realizate pe animale au arătat că extractele de vinete îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și reduc nivelul glicemiei. În plus, polifenolii din aceste legume pot stimula secreția de insulină și pot limita absorbția zahărului, scrie Libertatea pentru femei.

Nu e de mirare că vinetele se regăsesc în recomandările specialiștilor atunci când vine vorba despre alimentația prietenoasă cu diabetul – alături de cereale integrale și legume bogate în fibre.

Un alt motiv pentru care merită să introduci vinetele în meniul zilnic este beneficiul lor mare asupra inimii. Datorită conținutului de fibre, flavonoide, potasiu și compuși fenolici, aceste legume sprijină sănătatea vaselor de sânge și ajută la echilibrarea colesterolului., scrie aceeași sursă.