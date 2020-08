„Legile puterii”. Nelu Tătaru: „Hoțul strigă hoții! Plătim ipocrizia unora care se urcă pe sănătatea românilor”

“Nu cred că trebuie folosit acest instrument fără a avea o bază reală în condițiile în care, să spun plastic, <<Hoțul strigă hoțul>>. (...) Suntem într-o pandemie, într-o fază prelungită. Când credeam că s-a terminat, aveam un număr de cazuri mic la începutul lunii iunie, mergem pe o a doua cocoașă a pandemiei și suntem la peste o mie de cazuri pe zi. Încă de la începutul pandemiei, am spus că trăim un moment medical, cu care ne intalnim o data la 100 de ani (...) și ar trebui să ne revenim și apoi să discutăm și politic. S-ar părea că unii fură startul, dar fură inconștient, in condițiile în care ne jucăm cu sănătatea românilor. S-au trezit câțiva factori politici să bagatelizeze, să îndemne la nerespectarea regulilor și tocmai acești factori politici astăzi (luni, 17 august - n.red.) moțiune de cenzură. Am trăit trei săptămâni fără pârghii iar acum ne trezim intr-un moment politic pe care noi, ca Guvern, il gestionăm medical. Suntem într-un moment medical, haideți să rămânem intr-un moment medical”, a declarat Nelu Tătaru, la Realitatea Plus.

„Politicul, doar pentru a câștiga un congres sau de dragul unor votri la alegerile din septembrie nu poate accede pe o sănătate a românilor. (...) Motiunea de cenzura e un instrument politic”, a mai spus Tătaru.

„S-ar părea că politica primează și votul e cel mai important.(...) Dupa acea perioadă (martie-aprilie - n.red.), au inceput sa iasa in teritoriu, alegatorii nu au mai fost in siguranta prrin bagatelizare. (...) Ne trezim ca intervine iar Avocatul Poporului, care spune ca nu e in regula cu carantinarea si detasarea medicilor. Impreua cu premierul am fost invitati sa elaboram aceasta lege, am fost am stat 6 ore, au mai trebuit inca doua zile,doua nopti ca cei din spectrul stâng sa ajunga la o forma pe care sa o conteste Avocatu lPoporului”, a mai spus, luni seară, Nelu Tătaru.

Despre munca medicilor, a cadrelor medicale și a celor din direcțiile de sănătate, ministrul Nelu Tătaru a vorbit și despre influențarea, negativă, a muncii medicilor, cadrelor medicale și a celor din direcțiile de sănătate în urma declarațiilor și acțiunilor politicienilor. Ministrul Sănătății a spus că medicii sunt deja demoralizați.

„Au facut sa avem un personal medica dezamagit. Haideti sa punem punct. (...) Suntem intr-un moment medical, nu ar trebui să bagatelizăm. Lupta politica face să uităm momentul. (...) Era destul de greu în martie-aprilie, la 350 de cazuri pe zi. Cum se simt acești oameni când pe zi sunt 1.200 cazuri de îngrijit, de facut peste 1.000 de anchete, când avem alte mii de carantinați, de urmărit izolații de la domiciliu... Cred că este un pic cam mult pentru noi. (...) Ar trebui să însemne pentru unii să pună capăt”, a avertizat ministrul Sănătății.

„Avem 497 de cazuri, până în 200 sunt cei intubati, sunt cei care vor deceda. Haideti pentru viata lor sa ne gandim ca avem de alinat o pandemie , sa incepem un an scolar, sa ne gândim la bunicii noștri (...) Suntem într-o marjă a numărului de cazuri până în 1.400 cu diferențe de la o zi la alta. Nu avem cresteri exponentiale. (...) Această pandemie nu se transeaza in interiorul spitalelor, noi vindecam. Daca in prespital vor veni din ce în ce mai multi (...), dotarile paturilor nu vor face față. Să ne amintim de Spania și Italia. (...) Poate că plătim și tributul succesului din prima fază, dar și ipocrizia unora care se urcă pe sănătatea oamenilor”, a mai spus Ministrul Sănătății, luni seară, în emisiunea „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.