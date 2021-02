„În anul de pandemie am vazut un sistem sanitar dezgolit, in mare parte-l știam. Un an de zile am tras de niște oameni. Sa punem o întrebare simpla: Ce am fi avut dacă nu aveam stare de urgență în martie- aprilie cu măsuri restrictive, la sistemul medical pe care-l aveam? Cred că nu mai apucam să vedem ce se întâmplă în Italia și Spania, trăiam noi în direct acele lucruri.

Știind sistemul, am mers pe capacitatea de adaptare a corpului medical, care s-a adaptat din mers, la început temator, să ne amintim de demisii, pensionari, acele amenințări că abandonează inclusiv meseria. Momentul in care cei care am apreciat gravitatea, am ieșit in teritoriu, a fost decisiv, si care a contat foarte mult, dar sistemul medical rămâne același. Am avut un an în care am tras de niste oameni, de spitale pe care le cunoaștem. Nu stiu daca ar trebui sa așteptăm de la alții ca să începem o schimbare”, a declarat Nelu Tătaru, în emisiunea „Legile puterii” de marți seară, la Realitatea PLUS.