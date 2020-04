„Legile puterii”, Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, atac la Marian Oprișan: Nu facem politică pe problemele oamenilor!

„As vrea sa povestesc experienta mea din aceste zile cu unul dintre liderii marcanti ai PSD.

Desi gestionarea serviciilor sociale intra la autoritatile locale, centrele de ingrijire a persoanelor cu dizabilitati, caminele batrani, intra direct in responsabilitatea autoritatilor locale, nu pot fi indiferenta la felul in care acestea le gestioneaza.

M-am decis sa comunic institutional, ministerul nu are atributii directe sa sprijine sa ofere servicii.

Batrânii nostri, persoanele cu diazabilități sunt membri ai comunităților.

M-am interesat si am facut videoconferinta cu sefii autoritatilor locale. Desi subiectul era pentru dansii si imi ofeream sprijinul ca sa ne asiguram sa facem prompt ce trebuie pentru categoriile vulnerabile, reprezentantul UNCJR Marian Oprisan si-a trimis directorul la videoconferinta, iar la cateva ore dupa ce am terminat discutia, Marian Oprisan da un comunicat cum că Guvernul nu este atent la problemele celor afectați de această criză, cei carora trebuie sa le asiguram servicii sociale de calitate.

Nu facem politică pe problemele oamenilor, avem suficient loc unde sa ne exprimam politic.

Cum poti sa speculezi politic cand un ministru te-a cautat sa te intrebe cum te poate ajuta?! Doar pentru a castiga ce politic?!

Oamenii te sanctioneaza in momentul in care te tii de politica in aceasta perioada, oamenii trebuie sa vada ca tii de treaba, nu sa speculezi politic.

Am raspuns telefonaelor tuturor, si cetatenilor, si politicenilor, am raspuns membrilor USR, PLUS, UDMR.

Sunt omul care nu face politica pe problemele oamenilor, e o situatie delicata si cine vrea sa ajute in acest moment critic o poate face.

Cine vrea sa faca politica si cine sta acasa bine mersi , odihnit, si judeca pe cineva ca nu face bine ca sa capitalizeze politic greseste enorm”, a spus Violeta Alexandru