Legile Puterii | Florin Cîțu, despre măsurile ce vizează redeschiderea restaurantelor

Redeschiderea restaurantelor

Florin Cîțu: „E un sector foarte important pentru România cel al restaurantelor. Este un sector afectat. Dacă ar fi doar economic, mâine aș da drumul. Dar e și problema cu sănătatea. Mîine e o întâlnire cu industria Horeca, avem nevoie de acest sector. Domnul premier a anuntat 1 septembrie ca posibilă dată de deschidere a restaurantelor. Trebuie sa conlucram cu autoritatile locale, ei stiu situatia din teren. Trebuie o mai mare implicare a autoritatilor locale in acest sector al restaurantelor. Este posibil ca si cinematografele sa se deschida la 1 Septembrie. Nu mai traim in Romania viața de dinainte de pandemie. Trebuie sa purtăm mască, ca să ne permitem să avem o viață cât de cât normală.”

Achiziții în pandemie. Raportul Curții de Conturi

Cîțu a vorbit și despre salariile profesorilor, menționând și raportul Curții de Conturi.

Florin Cîțu: Salariile profesorilor au crescut o data in 2020, în același timp cu ale bugetarilor. Eu cred că profesorii au înțeles că trecem printr-un moment dificil. Curtea de Conturi a verificat toate licitațiile, Am și raportul făcut de Curtea de Conturi. În raport se scrie că 90% din achiziții sunt ok. Restul sunt probleme de înregistrări contabile, nu se pune problema că s-a furat. Raportul nu spune nimic de ilegalități. În perioade de criză mai apar greșeli contabile. Cine a greșit, va plăti.”