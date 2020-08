Florin Cîțu, la Realitatea PLUS: „Să-mi găsească altă țară, domnul Ciolacu, care a mărit pensiile și salariile în pandemie”

Deficitul de la pensii este de 12 miliarde de lei

Florin Cîțu: „Discutăm cu agențiile de rating, le prezentăm toate scenariile. Deficitul îl finanțăm din împrumuturi. La pensii, deficitul este de 12 miliarde de lei. (...) Dacă pierzi încrederea investitorilor străini, nu mai ai de unde să iei bani. Altfel, ajungem la scenariul din 2009, să ne împrumutăm de la FMI, cu dobânzi uriașe. (...)

Florin Cîțu a lansat o provocare neașteptată proaspătului președinte PSD.

Florin Cîțu: „Vreau să fac o propunere oficială celor de la PSD și domnului Ciolacu. Să vină cu toate cele trei garnituri la Ministerul Finanțelor. Dacă vin, ascultă, cred că vor retrage această moțiune. Fac invitație oficială domnului Ciolacu. (...) Dacă vor înțelege, sigur vor retrage moțiunea. (...) La 7 luni avem contribuții de 64 de miliarde, vom publica mâine cifrele exacte. (...) Nu am vrut să ne împrumutăm și nu am vrut un deficit doar pentru măsuri sociale. Estimăm o scădere totală pe PIB pe tot anul de 4%, pe nominal ceva mai mare.

Șomajul tehnic, 4 miliarde plătiți. (...) Jumătate din deficit a rămas în economie, sunt 27 de miliarde la companii. Am plătit la TVA 3 miliarde, am plătit maimutl ca anul trecut. (...) Am făcut un efort pentru a crește și pensiile și salariile. Să-mi găsească altă țară, domnul Ciolacu, care a mărit pensiile și salariile. (...) Plătim iunie, iulie, august pentru măsura care a continuat șomajul tehnic.”

Dublarea alocațiilor

Ministrul a vorbit și despre pensiile mărite

Florin Cîțu: „Românii vor primi alocațiile și pensiile mărite în septembrie. E suma cea mai mare pe care o vor primi cetățenii români vreodată. Am făcut un efort înc azul pensionarilor.PSD în perioadă de creștere economică a crescut punctul de pensie cu 16, noi în pandmeie am crescut-o cu 170 de lei. Pentru alocații a fost dăcută indexarea de la începutul anului.”